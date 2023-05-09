أرامكو السعودية تربح 119,5 مليار ريال وتوزع 73,1 مليار نقداً على المساهمين

أعلنت شركة أرامكو السعودية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن صافي الدخل (الأرباح) ارتفعت بنسبة 3,7% إلى 119.54 مليار ريال سعودي (31.88 مليار دولار أمريكي) للربع الأول من عام 2023، مقارنة مع 115.22 مليار ريال سعودي (30.73 مليار دولار أمريكي) للربع الرابع من عام 2022، وعن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.16 مليار ريال سعودي.

وعزت هذه الزيادة في الأرباح بشكل أساس إلى انخفاض ضرائب الدخل والزكاة وانخفاض التكاليف التشغيلية وارتفاع دخل التمويل والدخل الآخر. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض أسعار النفط الخام.

وتراجع صافي الدخل (الأرباح) بنسبة 19,2% إلى 119.54 مليار ريال سعودي (31.88 مليار دولار أمريكي) للربع الأول من عام 2023، مقارنة مع 148.03 مليار ريال سعودي (39.47 مليار دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2022.

وعزت الشركة هذا الانخفاض بشكل أساس إلى انخفاض أسعار النفط الخام، والذي قابله جزئياً انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة وارتفاع في دخل التمويل والدخل الآخر.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 10,6% إلى 417,4 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري لدى مقارنتها مع الربع الأول من العام السابق والبالغة 467 مليار ريال، فيما تراجعت بنسبة 3,8% لدى مقارنتها مع الربع الأخير من العام الماضي والبالغة 434,17 مليار ريال.

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.16 مليار ريال سعودي (19.51 مليار دولار أمريكي) عن الربع الاول من عام 2023.

وسيكون تاریخ الأحقیة ھو 1444/10/26ھ الموافق 16 أيار / مايو الجاري، على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.

وسیكون تاریخ التوزیع 1444/11/11ھ الموافق 31 مايو الجاري.