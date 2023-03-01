أرامكو السعودية تدرس شراء حصة في منشأة غاز

تدرس “أرامكو السعودية” الاستثمار في منشأة للغاز الطبيعي المسال خارج المملكة العربية السعودية، في ظل تزايد الطلب العالمي على الوقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وتجري الشركة مناقشات مبكرة مع مطوري منشآت الغاز الطبيعي المسال لشراء حصة وتأمين الإمدادات من خلال صفقة توريد، كما نقلت “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين.

ويتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة على خلفية اندفاع أوروبا لاستبدال إمدادات الغاز التي كانت تحصل عليها من روسيا عبر الأنابيب، كما من المرجح أن تزيد دول مثل الصين والهند الواردات بسرعة. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً تضاعفت العام الماضي إلى أكثر من 450 مليار دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وكشفت المصادر نفسها أن “أرامكو السعودية” تدرس مشاريع في الولايات المتحدة وآسيا، فيما أشار شخص آخر إلى أن الشركة السعودية تفضل منشأة يمكن من خلالها شحن الوقود شديد البرودة بسهولة إلى آسيا، أكبر سوق في العالم.

وقد يساعد شراء حصة في منشأة للغاز الطبيعي المسال، والاتفاق على صفقة توريد، شركة “أرامكو” في تحقيق هدفها المتمثل في التنويع إلى ما بعد الإنتاج إلى عالم تجارة الطاقة المربح.

لم تردّ الشركة على الفور على طلب للتعليق.

الاستثمار في الغاز الطبيعي

وقد درست “أرامكو” سابقاً الدخول في مجال الغاز الطبيعي المسال خلال 2019، وبحثت شراء 25% من منشأة “بورت آرثر” التابعة لشركة “سيمبرا إنيرجي” في تكساس، لكنها تراجعت عن تلك الخطوة بعد أن ألقت جائحة كورونا بثقلها على الطلب على الطاقة وأثّرت في أوضاعها المالية. كما انقضت اتفاقية غير ملزمة مدتها 20 عاماً تنص على بيع “أرامكو” الغاز الطبيعي المسال من “بورت آرثر” في 2021.

من جهتها، قالت “سيمبرا” هذا الأسبوع إنها بصدد الانتهاء من تمويل جزء من هذا المشروع وتأمل في اتخاذ قرار استثماري نهائي بحلول نهاية مارس.

وتمتلك السعودية بعضاً من أكبر احتياطيات الغاز في العالم، رغم أنها كانت توجّهه في الماضي بشكل أساسي نحو السوق المحلية.

وتخطط “أرامكو السعودية” لإنفاق نحو 100 مليار دولار خلال العقد المقبل لتعزيز الإنتاج في السعودية، لكنها لا تنوي صنع الغاز الطبيعي المسال في المملكة. وبدلاً من ذلك، ستستخدم الإمدادات الإضافية لتلبية الطلب المحلي المتزايد ولتصدير الهيدروجين الأزرق، وهو وقود يجري تصنيعه عبر تحويل الغاز.