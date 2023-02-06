أرامكو السعودية تخصص 1,1 مليار ريال تمويلاً جديداً لصندوق واعد  

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن شراكة استراتيجية مع شركة (زوم) إلى جانب تخصيص تمويل إضافي لصندوق مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر (ليب)، أحد أكبر المؤتمرات التقنية الدولية التي تُعقد سنوياً في المملكة.

وكشفت أرامكو السعودية، في بيان لها، عن تخصيص تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار (1.13 مليار ريال) لصندوق واعد فنتشرز، ذراع استثمار رأس المال الجريء، يُسهم في رفع قيمة الصندوق من 750 مليون ريال (200 مليون دولار) إلى 1.88 مليار ريال (500 مليون دولار).

وأوضحت أرامكو، أن التخصيص الإضافي يهدف إلى تمكين صندوق “واعد” من تسريع وتيرة أدائه الاستثماري إقليميا وعالميا، ليتمكن من توطين التقنيات العالمية الرائدة وتعزيز منظومة الابتكار في المملكة، وتوسعة الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال مراحلها المتوسطة، وتمويل القطاعات الصاعدة، مثل الاستدامة وتقنية الفضاء، وتقنيات العالم الرقمي الافتراضي(الميتافيرس)، والحوسبة الكمية.

وحول الشراكة مع “زوم”، قالت أرامكو، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى بناء أول مركز بيانات عالمي في المملكة؛ لدعم منظومة التحول الرقمي.

وأضافت أرامكو السعودية، أنه من المتوقع أن يتصل المركز بشبكة مركز بيانات (زوم) العالمية ليخدم المملكة والمنطقة.

وبينت، أنه بالتعاون مع أرامكو السعودية، ستستكشف (زوم) أيضا التطوير المشترك للحلول التقنية المبتكرة لقطاع الطاقة، وإلى جانب ذلك، تهدف الشراكة إلى الإسهام في أنشطة التحول الرقمي بقطاعات السوق المختلفة، مثل: الطاقة، والصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، إن التحول الرقمي المدفوع بالبيانات والذكاء الاصطناعي، هو أساس النجاح في المستقبل لكافة القطاعات والأعمال والمدن والبلدان.

وأضاف الناصر، أن أرامكو السعودية استثمرت في تقنية المعلومات، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، منذ مرحلة مبكرة، وساعد تأسيسها لشبكة متنوعة من الشركاء في المحافظة على سجل حافل من الموثوقية، وتعمل على جعل مقر أرامكو السعودية في الظهران مدينة ذكية قبل نهاية 2023.

وأردف قائلا: “مؤخرا، أطلقنا شركة أرامكو الرقمية، واليوم نعلن عن الشراكة الاستراتيجية بين أرامكو السعودية وزوم لتمكين الحلول المبتكرة التي تركز على منظومة التحول الرقمي. علاوة على ذلك، فإنه مع زيادة حجم صندوق رأس المال الجريء، تهدف (واعد فنتشرز) إلى تسهيل عملية تبادل الابتكارات بين رواد الأعمال في المنظومات العالمية والمحلية”.