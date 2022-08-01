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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

أرامكو السعودية تتوقع إنجاز مشروع توسعة معالجة الغاز في 2022

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أرامكو السعودية تتطلع لزيادة المبيعات من إنتاج الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030
أرامكو السعودية تتطلع لزيادة المبيعات من إنتاج الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030

يسير مشروع توسعة رئيسي لمعالجة الغاز في المملكة العربية السعودية وفق المخططات المرسومة بإنجازه في عام 2022. يتم تطوير توسعة محطة غاز الحوية البالغة 1.07 مليار قدم مكعب يومياً من قبل شركة “سايبم” الإيطالية بموجب عقد عام 2017. ويعني نقص الغاز أن محطات الطاقة وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية يجب أن تحرق ما يزيد عن مليون برميل في اليوم من السوائل خلال فترة ارتفاع الطلب في الصيف، كما اوردت “مييس“.

ولمعالجة هذا الأمر، تهدف “أرامكو السعودية” إلى زيادة سعة معالجة الغاز من 18.4 مليار قدم مكعب في الوقت الحالي إلى 22 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2025.

ويقول أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة “أرامكو السعودية”، إن الشركة تتطلع لزيادة المبيعات من إنتاج الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030، ليس فقط لإزاحة السوائل من قطاع الطاقة، ولكن أيضاً لتوريد المواد الأولية لقطاع البتروكيماويات الآخذ في التوسع ومنشآت الهيدروجين الأزرق المخطط لها.

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