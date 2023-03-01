أرامكو السعودية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بـ 45,2 مليار دولار

لا تزال شركة “أرامكو السعودية” العملاقة للنفط والغاز العلامة التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 4% إلى 45.2 مليار دولار أمريكي، تليها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بقيمة 14.2 مليار دولار بارتفاع 11%، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة استشارات تقييم العلامات التجارية الرائدة، “براند فاينانس“.

وكانت قيم العلامات التجارية المجمعة في المملكة العربية السعودية هي الأعلى في الشرق الأوسط، حيث بلغت 100.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، لتمثل 49% من القيمة الإجمالية للعلامات التجارية في تصنيف الشرق الأوسط ، حيث استحوذت المملكة العربية السعودية على 61 علامة تجارية من أصل 150 شركة يشملها تصنيف “براند فاينانس”.

واستفادت شركة النفط الوطنية السعودية من ارتفاع الأسعار والطلب على النفط والغاز هذا العام.

وحلت شركة الاتصالات السعودية “stc” في المركز الثالث بقيمة 12,3 مليار دولار بارتفاع 17% على أساس سنوي.

وحلّت شركة «اتصالات من e& ” في المركز الرابع، إذ ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 4% لتصل إلى 10.5 مليار دولار.

وحلّ بنك قطر الوطني في المركز الخامس، إذ ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 9% لتصل إلى 7.7 مليار دولار.

أما بالنسبة إلى تصنيف “براند فاينانس” لأقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط، فقد تصدرت «اتصالات من e& ” الإماراتية التصنيف بحصولها على 89.1 نقطة من أصل 100.

أما بالنسبة إلى تصنيف “براند فاينانس” لأسرع العلامات التجارية نمواً في الشرق الأوسط، فقد حلت شركة قطر غاز المملوكة لقطر للطاقة في المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 147%.