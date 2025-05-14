أرامكو الرقمية تبرم صفقة لتطوير حلول إنترنت الأشياء الصناعية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت كل شركة أرامكو الرقمية وشركة كوالكوم تكنولوجيز عن نيتهما للدخول في تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير ونشر وتسويق أحدث تقنيات وحلول إنترنت الأشياء الصناعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التعاون إلى قيادة عملية التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية بالمملكة العربية السعودية، كما سيشمل تطوير استخدامات صناعية للذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات مرتبطة بها.

حلول إنترنت الأشياء الصناعية

ستقوم أرامكو الرقمية بتطوير وتسويق مجموعة من الأجهزة الصناعية المتطورة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وحلول شاملة مدعومة بمنتجات وخدمات كوالكوم تكنولوجيز. وستساعد هذه التقنيات في تلبية الاحتياجات الخاصة لمختلف القطاعات الصناعية في المملكة، حيث صُممت لزيادة الكفاءة والإنتاجية وتعزيز السلامة والاستدامة وتمكين ابتكارات جديدة في الخدمات الصناعية، مثل مساعدة العمال والصيانة التنبؤية واكتشاف البيانات المرئية غير المعتادة وإدارة الأصول وغيرها بحسب بيان صحفي.

يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من شبكة أرامكو الرقمية الصناعية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس بتردد 450 ميجاهرتز لربط الأجهزة الذكية التي تعمل بحلول كوالكوم تكنولوجيز، والتي تشمل الهواتف الذكية والأجهزة الصناعية القوية والروبوتات والطائرات المسيرة والكاميرات وأجهزة الاستشعار وغيرها من أجهزة إنترنت الأشياء. وتخطط الشركتان أيضاً لتطوير قدرات نشر وإدارة وتحديث نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة أرامكو الرقمية الطرفية التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

أكد نبيل بن عبدالعزيز النعيم، الرئيس التنفيذي لأرامكو الرقمية، أن هذه المذكرة تؤكد نية الشركتين المساهمة في دعم التحول الرقمي للقطاعات الصناعية في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، وذلك من خلال الجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس لتمكين حلول أذكى وبناء مستقبل أكثر أماناً وكفاءة واستدامة.

يسلط رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، الضوء على كيفية تعزيز علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، والشراكات التقنية، والتعاون لدفع عجلة النمو المستدام والآمن للطاقةhttps://t.co/Fxjs1jB9gM#SaudiUSForum2025#أرامكو pic.twitter.com/CVPZcqUSO9 — أرامكو (@saudi_aramco) May 13, 2025

من جانبه، صرح كريستيانو أمون، الرئيس والمدير التنفيذي لكوالكوم، بأن هذا التعاون يؤكد رؤيتهم المشتركة لتسريع الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقنيات الجيل الخامس. وأوضح أن الجمع بين خبرة كوالكوم في الذكاء الاصطناعي والاتصال اللاسلكي والحوسبة الموفرة للطاقة مع شبكة أرامكو الرقمية الصناعية بتقنية الجيل الخامس وخبرتها في قطاع الطاقة سيؤدي إلى تطوير سريع لحلول إنترنت الأشياء الصناعية المتطورة التي ستحفز الموجة القادمة من التحول الرقمي في المملكة.

تم الاتفاق على هذا التعاون الاستراتيجي خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، والذي أقيم ضمن الزيارة الرسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض في 13 مايو، وجمع كبار المستثمرين السعوديين والأمريكيين للاحتفال بشراكةٍ دامت قرابة قرن من الزمان.

يذكر أن أرامكو الرقمية هي ذراع أرامكو التي تتولى تطوير​​ الخدمات الرقمية الجديدة وتهدف إلى إنشاء منظومة رقمية وطنية مزدهرة، وقد تأسست كجزء من استراتيجية الشركة للتحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي، وتهدف أرامكو الرقمية إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لأرامكو وتطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم استدامة الأعمال وتحسين الإنتاجية. وقيادة أنشطة الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في جميع أنحاء العالم.