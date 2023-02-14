أعلنت أرامكس، لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن نجاحها في اختبار عمليات توصيل الطرود إلى الوجهة النهائية باستخدام الطائرات بدون طيار “درون” والروبوتات ذاتية القيادة في دبي.

ويمثل هذا الاختبار جزءاً من “برنامج توصيل الطرود المستقبلي” للشركة الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية باستخدام حلول التنقل الذكية لجعلها أسرع وأكثر استدامة وأقل تكلفة.

تم إجراء الاختبارات الأولية في “جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي” بالشراكة مع شركة “برق للمركبات الكهربائية”، المزود الرائد لخدمات التوصيل التجاري بالطائرات بدون طيار في دولة الإمارات، وشركة “كيوي بوت”، التي تتخذ من كولومبيا مقراً لها والمتخصصة في تصنيع روبوتات التوصيل ذاتية القيادة.

وأُجريت الاختبارات بدعم من هيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومدينة دبي الذكية.

واستخدمت أرامكس خلال التجربة الناجحة تكنولوجيا التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار التي توفرها شركة “برق للمركبات الكهربائية” والتي تتميز بقدرتها على تشغيل رحلات متعددة ومستمرة لمسافات طويلة المدى وبيئات وتضاريس مختلفة. تم تجهيز الطائرات بدون طيار بأجهزة استشعار متعددة الاتجاهات ونظامٍ موثوق لإدارة الأسطول يُمكِّن أرامكس من معالجة عمليات تجهيز طلبات التوصيل وإدارة عمليات الإرسال وتوجيه رحلات الطائرات بدون طيار وتوصيل الطرود إلى المواقع المحددة، بدقة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم مركبات التوصيل الأرضي ذاتية القيادة من “كيوي بوت” مزيجا من أجهزة الاستشعار عالية التقنية والكاميرات والرادارات والذكاء الاصطناعي للتنقل بسلاسة عبر المناطق المحيطة والمعوقات المختلفة. كما توظِّفُ نظاماً متقدماً لتحديد المواقع GPS لإنشاء خرائط افتراضية ورسم مسارات سيرٍ متعددة وتغيير طريقها اعتماداً على مسببات التأخير أو المعوقات الموجودة على الطرق.

وفي هذه المناسبة، قال علاء السعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات – إكسبرس في أرامكس: “يؤكد توسيع ’برنامج توصيل الطرود المستقبلي‘ إلى دولة الإمارات سعينا الدؤوب لأن نكون الرواد في اعتماد أحدث حلول التوصيل إلى الوجهة النهائية وتحقيق قيمة أكبر لعملائنا من خلال توفير طرق أسرع وأكثر أماناً وحفاظاً على البيئة لتوصيل الطرود.

كما أن اعتماد حلول التنقل المبتكرة في عمليات التوصيل يُمكِّن أرامكس من المساهمة بشكل أكبر في تحقيق طموحات الاستدامة للدولة في وقت نواصل فيه تنفيذ خطتنا لتحويل أسطولنا إلى مركبات خالية من الانبعاثات الكربونية والوفاء بتعهدنا المناخي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030. نتطلع إلى الفصل التالي من برنامجنا المستقبلي لتوصيل الطرود وتوسيع نطاق هذه الخدمة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من عملائنا الكرام”.

بدوره، قال أنغد سينغ، المدير العالمي للابتكار في أرامكس: “يأتي اختبار أرامكس لخدمة توصيل الطرود في دولة الإمارات باستخدام الروبوتات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار استجابةً للطلب المتزايد من العملاء على خدمات التوصيل السريعة والموثوقة. هدفنا من هذا البرنامج التجريبي هو بناء منظومة متكاملة من المنتجات المبتكرة التي ستوفر في النهاية المزيد من الراحة لعملائنا وتعزز من تميزنا وريادتنا في السوق”.

وتابع: “بالإضافة إلى مركبات التوصيل ذاتية القيادة، قمنا أيضاً بطرح برنامج شاحنات مراكز الخدمة المتنقلة والتي يمكننا استخدامها كنقاط انطلاق للطائرات بدون طيار والروبوتات، بالإضافة إلى توفير محطات استلام وتسليم في أي مكان قريب من عملائنا. نتطلع إلى تنفيذ عمليات التوصيل بالطائرات بدون طيار والروبوتات ذاتية القيادة في دولة الإمارات وخارجها مع تقدم خطواتنا في تنفيذ خططنا للاستدامة وتقليل بصمتنا الكربونية والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ”.

وقال أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة برق للمركبات الكهربائية: “باعتبارها إحدى أوائل شركات تشغيل الطائرات بدون طيار للأغراض التجارية لتوصيل الطرود في دولة الإمارات، يسرّنا في شركة برق للمركبات الكهربائية التعاون مع أرامكس لتزويدها بكافة السيناريوهات لاختبار كفاءة وجدوى استخدام الطائرات بدون طيّار في الدولة. نحن على ثقة بأنّ شراكتنا مع أرامكس ستكون الخطوة الأولى والواعدة في رحلة توسّعنا في توفير خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار في قطاع الخدمات اللوجستية المحلي”.

بدوره، قال فيليب شافيز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “كيوي بوت”: “تشكّل الشراكة بين أرامكس وكيوي بوت تجسيداً للرؤية المشتركة بين الطرفين والرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة. فنحن ملتزمون تماماً بالمساهمة في تشكيل مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، لذلك نسعى إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الشحن وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية. وقد أثبت هذا البرنامج التجريبي قدرات كيوي بوت التي لا تقتصر على توفير خدمات التوصيل فحسب، ولكنها أيضاً تشمل تقديم تجربة فريدة وعمليات فعّالة وحلول تنقل انسيابية وعالية الكفاءة”.

وقال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي: “تعمل جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي على بناء مراكز للطاقة والاستدامة، والمدن الذكية، والابتكار وريادة الأعمال، وبالتالي تنسجم شراكتنا مع أرامكس تماماً مع مساعينا لتحقيق رؤيتنا المنشودة من هذه المراكز. كما أن الشراكة تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الفرصة للتفاعل والعمل مع مؤسسات رائدة والاستعداد الجيد لسوق العمل في المستقبل والذي نأمل من خلاله أن يساعد في إنشاء شركات جديدة قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والحفاظ على البيئة”.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الاختبار الناجح الذي أجرته أرامكس لتوصيل الطرود بالطائرات بدون طيار في العاصمة العمانية مسقط. وتخطط الشركة لتوسيع نطاق اختبارات التوصيل بالطائرات بدون طيار والروبوتات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن الأسواق الرئيسية الأخرى التي تعمل فيها.