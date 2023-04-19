ألزمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري الشركات العقارية بوضع رمز كيو آر كود «QR Code» على الإعلانات اعتباراً من 24 أبريل، لتبدأ بتطبيق خدمة «مضمون» الإلكترونية الجديدة ضمن نظام «تراخيصي»، والتي تعتمد على إصدار تحقق من صحة البيانات من خلال رمز استجابة سريعة «QR Code» لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، وذلك هدف حوكمة الإعلانات العقارية، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقارية وزيادة ثقة المستثمرين.

مهلة حتى الأثنين

وبدءاً من تاريخ 24 أبريل 2023، تُعتبر كافة الشركات العقارية مُلزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على جميع الإعلانات العقارية سواءً المرئية أو المقروءة، مما سيمكّن المتعاملين من التأكد بسرعة وفاعليّة من صحة الإعلان العقاري وأنه معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري، مع إمكانيّة التحقق من خلال عرض معلومات الإعلان كاملة في موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مباشرة، بما يشمل معلومات الشركة المعلنة، ومعلومات الإعلان، وحالة وتفاصيل العقار، علماً أنّه يُمكن تأمين الرابط لمنع أي تعديل على البيانات.

وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي: “تنسجم الخدمة الإلكترونيّة الجديدة مع استراتيجيّة الدائرة المتمثلة بالريادة العالمية في الاستثمار العقاري والرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الرقميّة وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقاريّة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي أعلن عن أجندة دبي الاقتصاديّة D33، والتي جاء ضمن مستهدفاتها توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي، تحقيقاً لرؤية سموّه نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية”.