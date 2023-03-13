أرادَ تطلق سَراي، مجموعة من القصور الفخمة في الشارقة

أعلنت أرادَ عن إطلاق سَراي: المرحلة الخامسة والمخصصة للقصور الفخمة والأولى من نوعها على مستوى الشارقة بمجتمع مَسار المتكامل وسط محيطٍ من الأشجار الكثيفة بضاحية السيوح. وقد تم طرح باقة حصرية من 36 قصراً للبيع ضمن هذه المرحلة من المجتمع الأسرع مبيعاً على مستوى الإمارة وبأسعارٍ تبدأ من 20 مليون درهم إماراتي، حيث يأتي ذلك نتيجة لتنامي الطلب على العقارات الفاخرة في الشارقة ومختلف أنحاء الإمارات.

ويتضمن الحي الراقي فئتين من القصور المكوّنة من ست غرف نوم من ثلاثة أو أربعة طوابق مع مزيدٍ من الخصوصية والرحابة، حيث تمتاز المنازل بردهات مرتفعة عند المداخل، وصالات وتراسات واسعة، وحدائق فسيحة وأفنية على الطراز الإنجليزي، ومرافق ترفيهية تتضمن نوادي لياقة وحجرات ساونا ومسابح خاصة ومساحات رحبة في الهواء الطلق في الطوابق السفلية. كما تضم جميع القصور مساحات خاصة للتخزين وغرف نوم منفصلة للسائقين والخدم. وتمتد الأجنحة الرئيسية الواسعة على كامل الطوابق العلوية مع تراسات خاصة بها في القصور المكوّنة من أربعة طوابق.

ويقع حي سَراي في قلب المخطط الرئيسي في مَسار، حيث لا تبعد المنازل سوى مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من مَسار سنترال، وهو مجمّع تجاري وترفيهي كبير يضم باقة من المتاجر والمطاعم ومرافق اللياقة البدنية والمرافق العائلية المتنوّعة مع وصول مباشر إلى المحور المركزي الأخضر ومسرح خارجي ومنطقة ألعاب مائية للأطفال وميدان للتزلّج. ومن المتوقع تسليم جميع القصور بحلول نهاية 2025.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: “لقد أطلقنا هذه الباقة الحصرية من القصور الفاخرة نتيجة لتنامي الطلب على المنازل الراقية في مجتمع مَسار، حيث نتطلّع لطرح أول باقة من منازلنا فائقة الفخامة والتي تستقطب شريحة الأفراد من ذوي الدخول المرتفعة في الإمارات وخارجها”.

وأضاف الخشيبي بقوله: “لقد ارتفع الطلب على المنازل في مجتمع مَسار بشكل ملحوظ عقب قرار حكومة الشارقة الذي صدر مؤخراً بالسماح لجميع الجنسيات بالتملّك العقاري الحرّ في الإمارة. ويعدّ مَسار حالياً المجتمع الأكثر شعبية ضمن جميع مشاريع البيع على الخارطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث بعنا أكثر من 500 منزل خلال أول شهرين من هذا العام فقط. ونتوقع بيع المشروع بأكمله خلال الشهور الستة القادمة”.

هذا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمبيعات في مَسار 8 مليار درهم إماراتي، ويضم مخططه الرئيسي 3,000 منزل ضمن سبعة أحياء مسوّرة ترتبط فيما بينها عبر محور مركزي أخضري يحتوي على أكثر من 50,000 شجرة.

وتتضمن المرحلة القادمة من الإنجاز في مَسار تسليم المنطقة العازلة المحيطة بكامل المشروع من الخارج، والتي تضم الآلاف من الأشجار ويتخللها مضماران متواصلان للجري وركوب الدراجات الهوائية وبطول 6.6 كم لكل منهما. ويقع مجتمع مَسار في ضاحية السيوح المتنامية في إمارة الشارقة وعلى مقربة من مدينة تلال، وجامع الشارقة الكبير، ومشروع أرادَ الأول، مساكن نَسمَة، ويمتاز هذا المجتمع العصري الفاخر بسهولة اتصاله مع شارع الإمارات وطريق مليحة. كما لا يبعد أكثر من 15دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي، جديرٌ بالذكر أن مشروع مَسار فاز في شهر نوفمبر الماضي بجائزة “أفضل مخطط رئيسي للعام” خلال حفل توزيع جوائز التصميم في الشرق الأوسط لعام 2022.