أديس القابضة تعتزم إدراج أسهمها في السعودية

أعلنت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العالمية في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نيتها للطرح العام الأولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية في السعودية قد وافقت في 21 حزيران / يونيو 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهماً عادياً من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101,615,626 سهماً عادياً من الأسهم الحالية من قبل “أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد” وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية)، وإصدار 237,103,128 سهماً جديداً من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33871,875 سهماً جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.

وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الإثنين بتاريخ 13/03/1445ه الموافق 18/09/2023.

تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة في طرح 338,718,754 سهماً عادياً تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

سيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة في “المعاملات الخارجية” وفقاً للائحة إس بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

سيتم تخصيص 338,718,754 سهماً كحد أقصى، تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي.

يحق للمستشارين الماليين (المشار إليهم أدناه) بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304,846,879 سهماً تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.

سيتم تخصيص 33,871,875 سهماً عادياً كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد في وقت الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيًا وسوف يتم إعادة المبالغ المدفوعة.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.