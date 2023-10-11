سجل سهم “أديس” في أولى تداولاته في سوق الأسهم السعودي، مكاسب وصلت ل30 % بعد وقت قليل من بداية الإدراج اليوم الأربعاء.

حقق سهم شركة أديس القابضة، الوافد الجديد للسوق السعودي الرئيسي، أداءً قوياً في أولى جلساته اليوم الأربعاء، محققاً مكاسب وصلت للنسبة القصوى.

وارتفع سهم الشركة، بعد وقت قليل من بداية الإدراج في “تاسي”، بنسبة 29.93% محققاً مكاسب بلغت 4.04 ريال، ليصل سعر السهم إلى 17.54 ريال، بحسب موقع”مباشر”.

وبدأ إدراج وتداول أسهم شركة “أديس” بسوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، كسادس إدراج في السوق الرئيسية خلال عام 2023.

يشار إلى أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وطرحت “أديس” 338.72 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة، خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وأعلنت “أديس”، في 20 سبتمبر/ أيلول 2023م، عن تحديد السعر النهائي لطرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودية الرئيسي “تاسي” عند 13.5 ريال للسهم.

بث مباشر | حفل إدراج شركة أديس القابضة في #السوق_الرئيسية https://t.co/jr2Zs9yoXU — Saudi Exchange | تداول السعودية (@tadawul) October 11, 2023