أديداس تفشل بتجميد 75 مليون دولار دفعتها لكانييه ويست

خسرت شركة “أديداس” دعوى قضائية رفعتها لتجميد 75 مليون دولار من المدفوعات المخصصة لمغني الراب والمصمم الأميركي الشهير “ييه” (Ye)، المعروف سابقاً باسم كانييه ويست، مقابل تسويق أحذية العلامة التجارية “ييزي” (Yeezy)، وفقاً لما نشرته وكالة “بلومبرغ“.

ورفضت فاليري كابروني، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، خلال جلسة استماع الثلاثاء، الحجج القانونية التي دفعت بها “أديداس”، والتي طالبت فيها بإصدار قرار مؤقت لتجميد الأموال حتى تضمن عدم التصرف فيها، خاصة وأن هناك قضية أخرى ماتزال معروضة أمام التحكيم الدولي رفعتها “أديداس” على “ييزي” بسبب إنهائها لشراكتهما رداً على تصريحاته المعادية للسامية.

واستشهدت “أديداس” بتقارير صحفية تفيد بأن العلامة التجارية “ييزي” قد تُشهر إفلاسها وأن التمويل المخصص لها في خطر.

وقالت كابروني إن الشركة لم تقدم أي دليل دامغ على هذه المزاعم، وكل ما قدمته للمحكمة مجرد “بضع مقالات منشورة في الصحف”. وأضافت أن شركة الأحذية الرياضية لم تستطع إثبات احتمال تعرضها “لضرر غير قابل للإصلاح” إذا لم تُجمد هذه الأموال.

ترجيح الفوز في صالح “أديداس”

استطردت كابروني أن الترجيحات تصب في صالح فوز “أديداس” بالقضية المعروضة أمام التحكيم في نهاية المطاف واستردادها لمبلغ الـ75 مليون دولار، حيث تدعي الشركة أن “ييه” انتهك عقده من خلال الإدلاء بتصريحات معادية للسامية. لكن مع ذلك، فالشركة لم تفِ بالشروط القانونية المطلوبة للحصول على قرار تجميد الأموال.

في جلسة الاستماع التي عُقدت أمام كابروني أمس، قال محامي “ييه” إن بنود عقد الشراكة نصت على حصول “ييزي” على 100 مليون دولار سنوياً من “أديداس” تُسدد على أقساط ربع سنوية. وليس من الواضح ما إذا كان مبلغ 75 مليون دولار الذي سعت “أديداس” إلى تجميده جزء من تلك الدفعات السنوية أو لا، لكن الشركة تدعي أن الأموال مخصصة لأغراض التسويق فقط.

أما مارك غودمان، محامي “أديداس”، فرفض التعليق على الحكم.