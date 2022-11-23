فادي طنّوس by فادي طنّوس

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أديداس تعلن عن شراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى 2026

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلنت شركة الملابس الألمانية “أديداس” الأربعاء عن شراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) حتى عام 2026.

 تنص الاتفاقية على أن تكون العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية هي المورد الوحيد لجميع ملابس التدريب والمباريات الخاصة بالاتحاد – بما في ذلك فرق الرجال والنساء والشباب بدءا من آذار/مارس 2023.

وتعطي الاتفاقية حقوق ظهور العلامة التجارية لأديداس على جميع منصّات الوسائل الإعلامية.

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وتستهدف الشراكة الجديدة مع أديداس:

  • المزيد من التطوير الذي تشهده الكرة السعودية في السنوات الأخيرة
  • رعاية توقيع العديد من لاعبي كرة القدم البارزين مثل قائد المنتخب الوطني سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبد الإله المالكي وعبد الله عطيف وغيرهم الكثير.
  •  تطوير كرة القدم النسائية في جميع أنحاء المملكة بهدف تعزيز قدرات مننتخب السيّدات على المنافسة دوليًا
  • استثمار أديداس بكرة القدم النسائية في مختلف مناطق المملكة بهدف توفير فرص جديدة للاعبات لتحقيق قدراتهم.

هذا وقد أعرب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة أديداس بلال فارس عن فخره بهذه الشراكة مع الاتحاد السعودي، معربًا كذلك عن سعادته بدعم استراتيجية الاتحاد لتطوير كرة القدم في المملكة عبر جميع الفئات، لافتًا إلى أن هذه الشراكة ستحقق الطموحات الأوسع للعلامة التجارية لزيادة المشاركة الرياضية في جميع أنحاء المملكة.

ومن جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بالشراكة الجديدة مع أديداس متطلعًا إلى أن تكون هذه الشراكة مع العلامة التجارية الرائدة عالميًا انطلاقة للوصول إلى آفاق جديدة للكرة السعودية.

وتعد كرة القدم الرياضة الأولى في المملكة، وقد شهد العام الحالي العديد من الأحداث الرياضية للمنتخبات الوطنية:

  • تتويج فريق تحت 23 عامًا بطلاً لكأس آسيا 2022
  • فريق تحت 20 عامًا عن لقبه في كأس العرب 
  • تشكيل تاريخي لمنتخب السيدات
  • مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة.
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