فادي طنّوس by فادي طنّوس

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أدنيك الإماراتية تستحوذ على 51% من أليانز السعودية

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تستحوذ على 51% من أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، الشركة المساهمة العامة المدرجة في السوق السعودي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أليانز

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين “أدنيك” الاستحواذ على 51% من أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق السعودي (تداول) وتعمل في قطاع التأمين.

واشترت “أدنيك” هذه الحصة من كل من “شركة أليانز يوروب”، و”أليانز فرانس”، و”أليانز مينا هولدينغ”.

وقالت الشركة الإماراتية إن الصفقة تمثل ركناً أساسياً من استراتيجيتها وستساعدها على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة بين الشركتين، وزيادة كفاءتها وفاعليتها.

يُتوقع أن ينجم عن الصفقة زيادة عملاء التجزئة المتعاملين مع الشركة، إذ أن العملاء الأفراد مكون رئيسي من قاعدة عملاء الشركة السعودية، وفق الإفصاح.

تترقب “الشركة الإماراتية إتمام الصفقة خلال الأشهر المقبلة، بعد الحصول على بعض الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية، وسيتم إدماج النتائج المالية للشركة السعودية ضمن النتائج المالية لشركة “أبوظبي الوطنية للتأمين”.

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