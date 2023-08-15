أدنى مستوى للتضخم بـ 1.02% خلال يوليو الماضي في دبي

كشف مركز دبي للإحصاء اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، عن تباطؤ معدل التضخم في دبي بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 1.02% مقارنة بـ 2.05% في يونيو الماضي ليستمر في التراجع، ويسجل أدنى مستوى له منذ 20 شهراً، وفقاً لصحيفة الخليج.

واستمر التضخم في تسجيل تباطؤه على نحو متتالٍ، نزولاً من ذروته قبل 12 شهراً، والتي سجلها في يوليو/تموز لعام 2022، حيث بلغ آنذاك 7.10%.

ليبدأ سلسلة من التراجع في الأشهر المتتالية مسجلاً 6.04% في أغسطس/آب 2022، و5.41% في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، ونحو 4.55% للشهر التالي، و4.68% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وارتفع قليلاً إلى 5.18% في ديسمبر/كانون الأول 2022.

واستمر التضخم السنوي في تسجيل سلسلة تراجع له منذ مطلع العام الجاري 2023، ليبلغ في يناير/كانون الثاني 4.58%، وإلى نحو 4.90% في فبراير/شباط، وإلى 4.32% في مارس/آذار، ولنحو 3.27% في إبريل/نيسان، وهبط إلى 3.05% في مايو/أيار، وإلى 2.05% في يونيو/حزيران، ليستقر عند 1.02% في يوليو/تموز الفائت.

وسجّلت أرقام المستهلك ارتفاعاً لها في يوليو الماضي، لارتفاع أسعار 10 مجموعات إنفاق وخدمات أبرزها: السكن والمياه والكهرباء، والتي تمثل نحو 41% من إجمالي أوزان الإنفاق الرئيسية، حيث ارتفعت بنسبة 6.09%. كذلك مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية بنحو 7.7%، فيما انخفضت أسعار النقل 19.73%.