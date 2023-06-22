أدنوك وجي42 تدرسان طرح مشروع مشترك للاكتتاب العام

تجري شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) ومجموعة “جي42” للذكاء الاصطناعي في أبوظبي مناقشات أولية بشأن طرح محتمل لمشروعهما المشترك “AIQ” (إيه آي كيو) للاكتتاب العام، وفقاً لتصريحات مصدرين مطلعين لوكالة “رويترز”.

وتستخدم شركة “إيه آي كيو”، المملوكة بنسبة 60% لـ”أدنوك”، و 40% لـ”جي42″، الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة لتحسين العمليات والتخطيط، وزيادة ربحية “أدنوك” وصناعة النفط والغاز بوجه عام.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر هويتيهما لأنَّ الأمر ليس معلناً، إنَّه يجري بحث إمكانية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة في نهاية العام. وأضافا أنَّ مالكي “إيه آي كيو” يناقشون ما إذا كانوا سيجعلون الطرح المحتمل صفقة دولية، أم سيجري التسويق له حصرياً للمستثمرين المحليين.

وقال المصدران أيضاً إنَّ “إيه آي كيو” عيّنت في الآونة الأخيرة المصرفي الاستثماري المخضرم يوسف سالم مديراً مالياً. وعمل سالم في “موليس أند كو” لمدة خمس سنوات، وشغل العديد من المناصب في ذلك البنك الأميركي حتى عام 2021، ثم تم تعيينه مستشاراً خارجياً كبيراً للبنك حتى نيسان / أبريل من العام الجاري.

وأحجمت “أدنوك”، التي تورد نحو 3% من الطلب العالمي على النفط، عن التعقيب. ولم ترد مجموعة “جي42″، المدعومة من صندوق أبوظبي السيادي “مبادلة للاستثمار”، و”إيه آي كيو” ويوسف سالم بعد على طلب للتعليق.

وساعدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في قيادة ارتفاع الأسهم بالسوق الأمريكية هذا العام بعدما نجحت شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية، مالكة روبوت المحادثة “تشات جي بي تي” الذي يقدم ردوداً شبيهة بردود البشر على أسئلة المستخدمين، في اجتذاب استثمارات بمليارات الدولارات من شركة “مايكروسوفت”.

وبدأت “أدنوك” في طرح وحدات للاكتتاب العام في 2017. وأدرجت نشاطها الخاص بالغاز في آذار / مارس بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار من الطرح العام الأولي الذي كان الأكبر في العالم خلال الربع الأول.