أدنوك للغاز تمنح عقداً بـ 1,3 مليار دولار لتوسعة شبكة الأنابيب

أعلنت “أدنوك للغاز”، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار على شركة بتروفاك الامارات وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة كات الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

وبموجب هذا العقد، سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA)، من طول شبكة خطوط أنابيب أدنوك الحالية التي تبلغ 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر. ستتيح هذه الزيادة نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية في الدولة. كما ستدعم هذه التوسعة الاستراتيجية نمو شركة أدنوك للغاز ومواصلة جهودها في توفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، و وزيادة توسعها في السوق والوصول إلى عملاء جدد.

وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: ” تساهم التوسعة الاستراتيجية لشبكة أنابيب الغاز في توفير إمدادات طاقة موثوقة، وتنافسية، مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكاليف لمناطق مختلفة من الدولة و للقطاع الصناعي من خلال إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي. حيث سنستمر في دعم وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي مما يساهم في دعم نمو أدنوك للغاز والأطراف و الجهات المعنية بها “.

كجزء من برنامج أدنوك الناجح لتعزيز القيمة المحلية سيتم إعادة توجيه أكثر من~70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي بهدف تعزيز أدائه ودعم نمو وتطور الصناعات الوطنية.

ويتضمن برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA) عدة حزم، وبعد ترسية أعمال الحزمة الأولى في عام 2021 واستكمال أعمالها التي تضمنت إجراء تعديلات مبكرة للأنابيب بنجاح في 2023 ، ستشمل الحزمتان الثانية والثالثة اللتان تم التعاقد على تنفيذهما الآن، إنشاء خطوط أنابيب جديدة ومحطة ضغط غاز جديدة في حبشان. وستقوم المحطة الجديدة بضخ الغاز لتغذية الشبكة لتوفير إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء الإمارات.

وتهدف خطة “أدنوك” الرئيسية للغاز المتكامل إلى ربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.