أدنوك للغاز تعلن سعر الطرح النهائي عند 2.37 درهم للسهم الواحد

أعلنت أدنوك للغاز بي أل سي، عن سعر الطرح النهائي للأسهم المطروحة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم في أدنوك للغاز والمطروحة من قبل أدنوك في الطرح عند 2.37 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية (في وقت قبول الإدراج) لشركة أدنوك للغاز تبلغ حوالي 50 مليار دولار أمريكي (مما يعادل حوالي 182 مليار درهم ).

وكان النطاق السعري للاكتتاب العام قد تم تحديده سابقا بين 2.25 و2.43 درهم للسهم الواحد، مما يعني أنه تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقاً فيما يتعلّق بالطرح، وذلك بعد الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين المحليين والدوليين.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي (مما يعادل حوالي 9.1 مليار درهم ).

ويؤكد هذا أنه، بعد قبول الإدراج، سيكون الاكتتاب العام لأدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية متجاوزاً الاكتتاب العام لشركة أخرى من شركات مجموعة أدنوك، وهي شركة بروج بي أل سي، والتي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022.

وحققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار أمريكي (مما يعادل أكثر من 450 مليار درهم ) من:

(أ) المؤسسات المؤهلة في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (“الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين”)؛ و(ب) المستثمرون الأفراد في دولة الإمارات والذين يتضمنون موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني الدولة والمقيمين فيها (يُشار إليهم باسم “الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات”)؛مما يعني أن مستوى الاكتتاب في المجمل تجاوز القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة .

وقال خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك – بهذه المناسبة- : “سعداء بالطلب غير المسبوق الذي شهده طرح أدنوك للغاز من شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، كما نفخر بالطلب القياسي الذي حققه هذا الاكتتاب العام نسبة للاكتتابات العامة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما جعل أدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي وأكبر طرح عام على مستوى العالم حتى الآن هذه السنة”.

وأضاف : ” أن هذا الإدراج التاريخي هو للشركة الخامسة التي طرحت ’أدنوك‘ حصة من أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات القليلة الماضية، ويؤكد الاهتمام الفريد من قبل شرائح المستثمرين جاذبية أصول ’أدنوك‘ عالمية المستوى وقاعدة أصول الطاقة منخفضة الكربون التي تتمتع بها، ويساهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة استثمارية مفضلة لرأس المال العالمي”.

وأوضح: “يمثل هذا الاكتتاب فرصة استثمارية جذابة وإنجازا بارزا في برنامج ’أدنوك‘ المستمر لخلق وتعزيز القيمة، حيث يؤكد دور ’ أدنوك‘ المحوري في تحفيز نمو وتطور الاقتصاد المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية التي توفرها الأسواق المالية في دولة الإمارات. نحن نتطلع لاستقطاب شريحة واسعة من المستثمرين فيما تواصل ’ أدنوك‘ جهودها لتحقيق النمو المستدام لدولة الإمارات وأبوظبي ومساهميها”.

وتؤكد الشركة أنه تم تخصيص حجم الطرح الجديد بالكامل بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغ 3,837,571,100 سهم عادي، أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، وستحصل أدنوك على عائداتها الصافية، عند التسوية النهائية للأسهم. ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الخليج في 13 مارس 2023، وفقا لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز “ADNOCGAS” ورقم التعريف الدولي “AEE01195A234”.

عند قبول الإدراج، ستمتلك أدنوك حصة غالبة قيمتها 90% في الشركة، وسيكتتب، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد والفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة والجهات المسيطر عليها نهاية من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع. وجهاز الإمارات للاستثمار (ويشار إليهم فيما بعد بـ “المستثمرين الأساسيين”)، نسبة 34% من الطرح (من خلال الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين) ومن خلال اتفاقيات الاستثمارات الأساسية الخاصة بالاكتتاب العام (ويشار إليها فيما بعد بـ “اتفاقيات الاستثمارات الأساسية”) والمعلن عنها في 23 فبراير 2023.

ووفقاً لشروط معينة، لن يقوم المستثمرون الأساسيون بعرض أو بيع أو الإعلان عن عرض أي من الأسهم التي سيتملكونها بموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية وذلك لمدة 12 شهراً من تاريخ قبول الإدراج.

و بعد استكمال فترة الاكتتاب في الطرح، تم تحديد حجم الشريحة الأولى (كما هي معرّفة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات) في الطرح والمحجوزة للمكتتبين في الشريحة الأولى (كما هي معرّفة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات) 12%.

وتم تحديد حجم الشريحة الثانية (كما هي معرّفة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات) (والمحجوزة للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين ) 84%.

وتم تحديد حجم الشريحة الثالثة (كما هي معرّفة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات) في الطرح (والمحجوزة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها) 4%.

وسيستلم المستثمرون المشاركون في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات رسالة نصية تؤكد تخصيص كل منهم، يوم 8 مارس 2023.

ووصل الطلب في الشرائح في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات الى أكثر من 23 مليار دولار أمريكي (متجاوزاً 58 مرة القيمة المستهدفة للاكتتاب) وهو أكبر طلب على الإطلاق على شرائح الطرح الخاص في اكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لغاية تاريخه.

وكانت شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) المستشار المالي المستقل للشركة.

وكان بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مديري الاكتتاب المشتركين. كما كان كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي – فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م) وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي مدراء السجل المشتركين، فيما كان بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وكان بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماريه المحلي، بنوك تلقي الاكتتاب.

و أصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.