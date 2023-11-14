فريق التحرير by فريق التحرير

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أدنوك للغاز تسجل 4% تراجعا في صافي الأرباح

أعلنت شركة “أدنوك للغاز”، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير
أدنوك

أعلنت شركة “أدنوك للغاز”، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحها، بنسبة 4 % سنويا، في الربع الثالث من 2023، بسبب انخفاض الأسعار عالميا.

وأضافت الشركة، أن زيادة كميات إنتاج الغاز، عوضت عن انخفاض الأسعار جزئيا، وخفضت تراجع صافي الأرباح.

وأوضحت، حسب رويترز، أن صافي أرباحها بلغ 1.116 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2023.

وحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، يفوق صافي ربح الشركة الذي تحقق، متوسط تقديرات 3 محللين، والذي كان 1.099 مليار دولار.

وقالت “أدنوك للغاز”، إن إيراداتها انخفضت بنسبة 12 % إلى 5.8 مليارات دولار، في نهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بسبب “انخفاض بيئة التسعير”.

ولفتت الشركة أن تكلفة المواد الخام انخفضت بنسبة 11 % سنويا إلى 3.466 مليار دولار، خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بنفس الفترة من 2022، وتوقعت، في عرض للنتائج المالية، زيادة الاقتراض تدريجيا لتمويل متطلبات النمو الرأسمالي.

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