فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أدنوك للحفر تفوز بعقد ضخم لتعزيز عملياتها في حقل زاكوم البحري

يمثل فوز أدنوك للحفر بهذا العقد الضخم خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال الحفر والخدمات النفطية.

فريق التحرير by فريق التحرير
منصة تابعة لشركة "أدنوك للحفر"

أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم عن فوزها بعقد قيمته 2.7 مليار درهم لتوفير وتشغيل ثلاث حفارات متطورة في حقل زاكوم البحري، لدعم عمليات أدنوك البحرية التوسعية في الحقل.

وستتعاون أدنوك للحفر مع شركة Honghua الرائدة في مجال تصنيع الحفارات، لتصميم وبناء هذه الحفارات المتطورة، والتي من المتوقع أن تبدأ عملياتها في عام 2026.

وأكد عبد الرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لأدنوك للحفر أن الحفارات الجديدة ستكون الأكثر تطوراً في العالم، بفضل تزويدها بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأتمتة المتقدمة.

كما أشارت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، إلى أن خبرات أدنوك للحفر وإمكاناتها التكنولوجية المتقدمة ستسهم في تحقيق أهداف الشركة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل آمن ومستدام.

ومن المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لشراء الحفارات الجديدة إلى حوالي 771.2 مليون درهم، وسيكون عام 2027 هو العام الأول الذي يشهد تدفقات إيرادات كاملة من هذه الحفارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أدنوك للحفر لتوسيع أسطولها، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحفارات في الأسطول إلى 148 حفارة على الأقل بحلول عام 2026.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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