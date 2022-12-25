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أدنوك للتوزيع تقترب من الاستحواذ على 50 بالمئة من محطات وقود توتال مصر

وقعت شركة أدنوك للتوزيع اتفاقية مع توتال إنرجيز ماركتينغ أفريك، للاستحواذ على 50 بالمئة من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر".
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أعلنت البورصة المصرية في إفصاح لها اليوم الأحد  أن صفقة استحواذ أدنوك للتوزيع الإماراتية على 50% من محطات “توتال” للوقود في مصر اقتربت من نهايتها.

وقالت البورصة المصرية إن مجلس إدارة شركة “بي إنفستمنتس القابضة“، وافق على بيع كامل حصة الشركة في “توتال إنرجيز ماركتنغ مصر”، البالغة 6.38%، إلى “توتال إنرجيز ماركتنغ أفريقيا” (TEMA)، مقابل مبلغ 27.6 مليون دولار.

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موعد انتهاء الصفقة المتوقع

من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الربع الأول من عام 2023، وبموجب الاتفاق تستحق “بي إنفستمنتس” مبلغًا إضافياً قدره 2.2 مليون دولار، في حال تحقُّق بعض الشروط الخاصة بصفقة TEMA مع شركة أدنوك للتوزيع.

تاريخ الشراكة بين أدنوك وتوتال في مصر

  • أبرمت “أدنوك للتوزيع“، التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك“، بتاريخ 28 يوليو، اتفاقية للاستحواذ على 50% من أنشطة “توتال إنرجيز مصر“، في صفقةٍ قُدِّرت قيمتها بأكثر من 203 ملايين دولار، وتشمل أنشطة محطات بيع الوقود بالتجزئة والجملة ووقود الطائرات في مصر.
  • بعدها بثلاثة أيام، أعلنت “بي إنفستمنتس” أن TEMA أبرمت اتفاقية لبيع 50% من أسهم “توتال إنرجيز مصر” إلى شركة أدنوك للتوزيع، تتوزع بواقع 34.62% من الأسهم من TEMA، إلى جانب حصة “بي إنفستمنتس” البالغة 6.28%، بالإضافة إلى 9% من مساهمين آخرين.
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بي إنفستمنتس القابضة

  • تأسست “بي إنفستمنتس القابضة” أواخر عام 2005، وتمّ إدراج أسهمها في البورصة المصرية في يوليو 2015، ويبلغ رأسمالها السوقي حوالي 2.16 مليار جنيه.
  • يتمثل النشاط الأساسي للشركة بالاستثمار في رؤوس أموال الشركات، عبر قطاعات متعددة، كالنفط والغاز، والتطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي.

“توتال إنرجيز مصر”

تأسست “توتال إنرجيز مصر” عام 1998، وهي من بين أكبر أربع شركات محطات وقود في مصر بعدد 240 محطة.

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