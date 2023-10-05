أدنوك الإماراتية توقع عقوداً بـ 15.5 مليار دولار… تعرف إلى المشروعات والشركات

وقع عملاق النفط الإماراتي “أدنوك“، عقود، واتفاقيات، بقيمة 15.5 مليار دولار، تشمل اتفاقيات مع 30 شركة للاستفادة من فرص تصنيع محلية بقيمة 2.7 مليار دولار، وعقدان مع شركتي “مير” و”سايبم” الإيطاليتين، بقيمة 12.8 مليار دولار، كما أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية استثمار 2 مليار دولار في سفن صديقة للبيئة.

وأعلنت عملاق النفط الإماراتي “أدنوك”، الخميس، عن توقيع اتفاقيات جديدة مع 30 شركة، لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تسهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات.

جاء ذلك خلال “منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال” الذي استضافته الشركة، الخميس، ضمن معرض ومؤتمر “أديبك 2023″، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، الذي يعقد حالياً في أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتؤكد الاتفاقيات، عزم الشركات تصنيع منتجات تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) محليا، وذلك ضمن سلسلة التوريد لعمليات “أدنوك”.

كما تدعم الاتفاقيات هدف “أدنوك” المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) بحلول عام 2027، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة “اصنع في الإمارات”، وتسهم في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات “أدنوك”، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المنتجات التي ستستفيد “أدنوك” من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات، معدات الحماية الشخصية التي ستعزز سلامة العمليات عبر شركات المجموعة، إلى جانب “أنظمة بطاريات تخزين الطاقة”، و”وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة” التي تتم صناعتها في دولة الإمارات.

وستقوم الشركة باستخدامها بدلاً من مولدات الطاقة العاملة بالديزل لتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة لعمليات شركات “أدنوك البرية”، و”أدنوك البحرية”، و”أدنوك للحفر”.

“أدنوك” الإماراتية تمنح “مير” و”سايبم” الإيطاليتين عقدين بـ 12.8 مليار دولار

أعلنت شركة “مير” الإيطالية، إن وحدة “تكنيمونت” التابعة لها فازت بعقد (هندسة ومشتريات وبناء) بقيمة 8.7 مليارات دولار تقريبا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، بينما فازت شركة “سايبم” الإيطالية بعقد بقيمة 4.1 مليارات دولار في المشروع نفسه.

وقالت “مير”، في بيان لها، إن العقد يتعلق بمحطة المعالجة البرية التابعة لمشروع أدنوك لتطوير حقلي غاز “الحيل”، و”غشا”، المقرر اكتماله في عام 2028، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بيان منفصل إن شركة “سايبم” الإيطالية فازت، من خلال كونسورتيوم مع “شركة الإنشاءات البترولية الوطنية”، بعقد الهندسة في المشروع نفسه.

يشار إلى أن شركة “مير” الإيطالية فازت بعقدين بقيمة 2 مليار دولار في المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي.

“أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية تستثمر ملياري دولار في سفن صديقة للبيئة

قال القبطان عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية، وهي تعتبر ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، إن الشركة استثمرت 2 مليار دولار في سفن صديقة للبيئة بما في ذلك 13 سفينة مجهزة لاستخدام الوقود الحيوي.

و”أدنوك للإمداد والخدمات”، تعتبر ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك.

وقال المصعبي، في تصريحات على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2023”، إن 37% من سفن “أدنوك للإمداد والخدمات” مجهزة بنظام ذكي لمراقبة السفن مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومملوكة للشركة بالكامل، ما أسهم في تحقيق نتائج واضحة في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات أسطول الشركة بأكثر من 20% بين عام 2018 وعام 2022، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار إلى أن جهود الشركة في مجال الاستدامة تركز على إزالة الكربون من القطاع البحري، ودعم جهود تسريع الحدّ من الانبعاثات من أجل الإسهام في تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050، فيما تتبنى الشركة الابتكار التكنولوجي للتعجيل بإحراز التقدم من خلال استخدام خيارات الوقود الأنظف وتكنولوجيا الجيل التالي من المحركات والسفن ذات الانبعاثات المنخفضة وأنظمة الإدارة الفعالة للطاقة.

وتبني أدنوك للإمداد والخدمات، شراكات استراتيجية مع شركات أخرى لتطوير تقنيات المحركات من الجيل التالي، وتسعى إلى تطوير محركات تعمل بالهيدروجين والوقود البديل، بالإضافة إلى السفن ذات الانبعاثات الصفرية.