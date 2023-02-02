أدنوك توقع اتفاقيات محلية وعالمية بـ 17 مليار درهم

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اتفاقيات مع 23 شركة إماراتية وعالمية للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية بقيمة 17 مليار درهم (4.63 مليار دولار).

وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات على تصنيع هذه المنتجات في دولة الإمارات، بما يدعم حملة «اصنع في الإمارات»، وهي تعد جزءاً من منتجات بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار ) ضمن خطط مشتريات «أدنوك» لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً كانت الشركة قد حددتها في يوليو 2022.

وتواصل «أدنوك» دعوة القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها تصنيع منتجات محلية تستخدم ضمن أعمالها في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وفي إطار سعي «أدنوك» لتوسعة أعمالها والحد من انبعاثات عملياتها.

وكانت «أدنوك» قد وقعت العام الماضي اتفاقيات لفرص تصنيع محلية تزيد قيمتها عن 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) مع شركات إماراتية وعالمية. وتواصل «أدنوك» اتباع نهج يتسم بالشفافية في الإعلان عن توقعاتها المتعلقة بالإنتاج كجزء من برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ويؤكد هذا النهج جهود «أدنوك» لتحفيز المستثمرين والموردين لتأسيس قدرات تصنيعية في دولة الإمارات والمساهمة في توسعة القائم منها. وتهدف «أدنوك» إلى إعادة توجيه 175 مليار درهم إماراتي (48 مليار دولار ) إلى الاقتصاد من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة كجزء من خطة أعمالها للسنوات الخمس القادمة (2023-2027).