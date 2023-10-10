أدنوك تكثف عمليات التوسع العالمية لتعظيم الإيرادات والأرباح

تعمل الإمارات على إعادة رسم صورة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على الساحة الدولية من خلال زيادة عمليات التوسع العالمية وإيجاد مصادر أخرى للإيرادات لتعظيم أرباح الدولة.

ومثل جارتيها السعودية وقطر، تتطلع الإمارات لاستغلال مواردها من الوقود الأحفوري في وقت لا يزال فيه الطلب على النفط والغاز قويا إلى جانب توجيه الإيرادات لتنويع أنشطتها الاقتصادية لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، قالت أدنوك لرويترز إنها تسعى بشكل نشط لاقتناص فرص انتقائية في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال، دون تقديم تفاصيل عن أهداف بعينها أو أسماء شركات تهتم بالاستثمار فيها.

وقال مصدران مطلعان إن الشركة تسعى لأصول في مجال الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا وتفكر في شراء حصة “جالب” البالغة عشرة بالمئة في مشروع غاز طبيعي تقدر قيمته بمليارات الدولارات في حوض روفوما قبالة ساحل موزامبيق.

وأحجمت أدنوك عن التعليق ولم ترد “جالب” بعد على أسئلة من رويترز.

وانشغلت أدنوك بالفعل بالعديد من الصفقات هذا العام. فقد اشترت حصة في حقل غاز بأذربيجان وقدمت عرضا بالمشاركة مع بي.بي للاستحواذ على حصة في نيوميد إنرجي الإسرائيلية المنتجة للغاز كما بدأت محادثات استحواذ مع كوفيسترو الألمانية لتصنيع البلاستيك وتسعى أيضا لتأسيس شركة كيماوية عملاقة بقيمة 20 مليار دولار مع أو.إم.في النمساوية.

وقالت أدنوك المملوكة للدولة لرويترز إنها تستثمر في تجارة الطاقة دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وذكرت رويترز العام الماضي أن أدنوك تعتزم فتح مكتب تجاري في جنيف ومكتب تمثيل في لندن.

وقال متحدث باسم أدنوك ردا على أسئلة مكتوبة من رويترز “في إطار استراتيجيتنا للتوسع الدولي، نركز على توسيع وجودنا في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والغاز الطبيعي المسال والكيماويات ونسعى بشكل نشط لفرص انتقائية بينما نستثمر أيضا في زيادة قدراتنا التجارية”.

ولدى أدنوك بالفعل ذراعان للتجارة أسستهما في 2020 وهما أدنوك التجارية التي تركز على النفط الخام وأدنوك للتجارة العالمية وهي شركة مشتركة مع إيني الإيطالية وأو.إم.في وتركز بشكل أكبر على المنتجات المكررة.

عملاق نفط

بدأت أدنوك بالفعل في إنجاز صفقات منذ 2017 عندما أدرجت وحدتها لتوزيع الوقود، لكن وتيرة هذا التغير الاستراتيجي تسارعت بعد اجتماع لمجلس الإدارة في تشرين الثاني / نوفمبر.

وطرح المجلس خططا حتى عام 2027 لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا كما أقر خطة عمل لمدة خمسة أعوام وإنفاق رأسمالي يبلغ 150 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع “الفكرة هي الابتعاد عن نموذج شركة النفط الحكومية المعتاد والاقتراب أكثر من التحول إلى شركة نفط دولية”.

والتحول الذي تشهده أدنوك مشابه للتغيرات الجارية في شركتي النفط العملاقتين المملوكتين للدولة في كل من السعودية وقطر.

وتدفع شركات أدنوك وأرامكو وقطر للطاقة اقتصادات دولها لكنها كانت تركز عادة على إنتاج النفط والغاز في الداخل.

أما الآن، فتتسارع وتيرة التحول للطاقة المتجددة ويقل المدى الزمني المتاح أمام تلك الشركات النفطية الوطنية لتحقيق عوائد نقدية من احتياطاتها في وقت تعزز فيه أيضا التزامها بالسعي لفرص في مجالات أخرى.

ومن أجل الدفع بقوة لتنفيذ تلك التغيرات الاستراتيجية، اجتذبت أدنوك منذ بداية العام أكثر من 3370 موظفا من بينهم 28 في مناصب إدارية عليا من شركات طاقة عالمية ومؤسسات تجارية وبنوك وشركات استشارية، وفقا لبيانات شبكة لينكد إن للتوظيف.

وأظهرت تلك البيانات أيضا أن عدد العاملين في أدنوك زاد 13 بالمئة هذا العام، وبنحو الربع على مدى العامين المنصرمين ليبلغ 32750. وقال مصدر مطلع إن العدد الفعلي الذي لم تكشف عنه أدنوك أبدا يفوق حاليا 40 ألفا.

وقال المتحدث باسم أدنوك تعليقا على أسئلة عن التعيينات “مع مواصلتنا توسيع أعمالنا، نتيح فرصا مثيرة للاهتمام لقوة العمل الموهوبة في وقت نسرع فيه وتيرة التحول وخفض الكربون وتأهيل شركتنا للمستقبل”.

تعيينات بارزة

أكد ميشيل فيورنتينو الذي كان مسؤول الاستثمار في أدنوك بين 2017 و2020 لرويترز أنه عاد للشركة مؤخرا من بيكر هيوز الأمريكية للخدمات النفطية ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي.

ومديره هو مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك وهو أيضا معين حديثا إذ أنه بدأ العمل في يناير كانون الثاني. والكعبي إماراتي ويترأس أيضا مبادلة للطاقة وعضو في مجلس إدارة العديد من الشركات المرتبطة بالدولة.

ووفقا للينكد إن، تشمل التعيينات الحديثة في مناصب إدارية عليا تعيين بارت كورنيليسن الذي ترك شركة ديلويت ليصبح الشهر الماضي نائب رئيس أدنوك الأول للاستراتيجية والمحافظ الاستثمارية.

كما انضم مايكل هافنر، وهو مصرفي في قطاع الطاقة منذ فترة طويلة وكان في جرين هيل اند كو وقبلها دويتشه بنك ويو.بي.إس، إلى أدنوك الشهر الماضي كمستشار كبير للمكتب التنفيذي لتطوير الأعمال.

ولم يستجب كورنيليسن وهافنر لطلبات للحصول على تعليق.

وتظهر بيانات لينكد إن تعيين أدنوك للعديد من كبار المسؤولين في الإدارة العليا بعد أن شغلوا وظائف في شركات غربية منها مورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي وناتيكسيس وليتاسكو وبوراليس وتوتال إنرجيز وشل وإيني. كما أظهرت أن التعيينات في المناصب العليا التي تمت مؤخرا لذراعي التجارة في أدنوك شملت موظفين سابقين في جونفور وليتاسكو وشل وتوتال إنرجيز.

وقالت مصادر مطلعة من قبل إن أدنوك سعت لشراء مجموعة جونفور للتجارة في مجال الطاقة العام الماضي لكن المحادثات وصلت لطريق مسدود بسبب رغبة أدنوك في الاستحواذ على حصة مسيطرة لكن مساهمي جونفور أرادوا بيع حصة أقلية فقط.

وقال مصدر مطلع “تريد أدنوك التوسع في أوروبا سواء كان من خلال جونفور أو النمو العضوي… الآن بعد أن أصبحت صفقة جونفور غير مطروحة، ستركز على نموها العضوي”.

قمة المناخ

رغم سرعة التغيرات، يقول محللون إن أدنوك مثل نظيرتيها في السعودية وقطر ستكون دوما مقيدة بدرجة ما بسبب السيطرة الحكومية.

ويقول نيل كوليام الزميل المشارك في تشاتام هاوس “شركات النفط الوطنية حتى إذا أرادت أن تتحول لشركات نفط دولية فهي مرتبطة في النهاية بحكوماتها ويجب أن تخدم أهداف قيادات بلادها”.

وتابع قائلا “ليس هناك ما يعيب في ذلك والعديد من الشركات الوطنية الكبرى تخدم هذا الغرض لكن الثمن الذي ستتحمله سيكون دائما حرية أدنوك في المناورة”.

ومهمة تعظيم إيرادات النفط لتمويل التحول الاقتصادي صعبة التحقيق أيضا في ظل المساعي العالمية لتسريع وتيرة التحول لأنواع الوقود منخفضة الكربون وتقليل إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري بسرعة.

وتقول أدنوك إنها ستنفق 15 مليار دولار مبدئيا في مشروعات صديقة للبيئة بحلول عام 2027.