أدنوك تعتزم تركيب وحدة لالتقاط الكربون بقدرة عشرة أطنان يومياً

أعلنت شركة كربون كلين البريطانية، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعتزم تركيب وحدة لالتقاط الكربون تبلغ طاقتها عشرة أطنان يوميا في مصنع الأسمدة النيتروجينية المملوك بالكامل لـشركة فيرتيجلوب، وفقاً لـ رويترز.

ويجري بناء الوحدة المتنقلة التي تعمل بتقنية سيكلون سي.سي في الإمارات، وستستخدم في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.

وجرى تأسيس فيرتيجلوب، وهي شركة منتجة وموزعة للأسمدة النيتروجينية والأمونيا، كشراكة استراتيجية بين شركة أو.سي.آي وأدنوك في سبتمبر أيلول 2019.

ودعمت الدول المنتجة للنفط والغاز، بما في ذلك دولة الإمارات التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، تكنولوجيا احتجاز الكربون لمعالجة الانبعاثات.

لكن بعض الدول قالت إن هذه التكنولوجيا ليست بديلا عن التخفيض الكبير في استهلاك الوقود الأحفوري.