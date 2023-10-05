أدنوك تطور حقلين بحريين بـ 17 مليار دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم الخميس، قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» البحري بـ16.9 مليار دولار، والذي يهدف إلى العمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، ما يعزز إرث #أدنوك في الإنتاج المسؤول للطاقة، ويدعم طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وخططها لتسريع جهود خفض الانبعاثات.

وتبلغ قيمة العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتنفيذ حزمة الأعمال البحرية 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، وتبلغ قيمة العقد الثاني للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لتنفيذ حزمة الأعمال البرية 32 مليار درهم (8.74 مليار دولار).

ويقع مشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا” للغاز في المنطقة البحرية لإمارة #أبوظبي، ويعد جزءًا من امتياز “غشا”، أكبر مشروع للغاز البحري في العالم. ويتألف امتياز “غشا”، من حقول “الحيل”، و”غشا”، و”هير دلما”، و”سطح”، و”بو حصير”، و”نصر”، و”صرب” و”الشويحات”، و”مبرز” البحرية. وسينتج مشروع تطوير حقلي “الحيل” و”غشا”، الغاز من حقلي “الحيل” و”غشا”، وسيكون مركز للحقول البحرية الأخرى الواقعة ضمن منطقة الامتياز.

ويضم امتياز “غشا” كل من شركات “أدنوك”، و”إيني”، و”أو إم في”، و”وينترشال دي إي أيه” و”لوك أويل”.

تم توقيع عقود المشروع خلال فعاليات «أديبك 2023»، أكبر تجمع لقطاع الطاقة في العالم، حيث شملت عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»، اللذين يعدان جزءاً من امتياز «غشا»، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط «أدنوك» لتطوير أعمالها في مجال الغاز وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

وستتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.

وقال عبدالمنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يمثل قرار الاستثمار النهائي لتنفيذ مشروع تطوير حقلي ’الحيل‘ و’غشا‘ خطوة مهمة لـ’أدنوك‘ وشركائها الدوليين. ويسعدنا تطوير هذا المشروع الرائد بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، بما يعزز قدرة الشركة بشكل كبير على التقاط الكربون وجهودها لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات”.

وأضاف: «ضمن التزام ’أدنوك‘ بتحقيق المزيد من القيمة الاقتصادية للدولة من خلال العقود التي تقوم بترسيتها، يُركز المشروع على خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً، وستواصل الشركة استكشاف موارده بشكل مسؤول، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، ورفع قدراتنا التصديرية، ودعم أمن الطاقة العالمي”.