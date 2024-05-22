أدنوك تطرح 5.5% من أسهم أدنوك للحفر

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، طرح ما يقرب من 880 مليون سهم عادي، أي ما يعادل 5.5% في أسهم شركة “أدنوك للحفر”، من خلال عملية بناء سجل الأوامر لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، وفق ما أعلنته في إفصاح نشرته على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتمتلك أدنوك حاليًا نسبة 84% من الأسهم العادية لشركة “أدنوك للحفر” والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة، إن الطرح سيكون متاحًا فقط للمستثمرين المحترفين في دولة الأمارات.

وأشارت إلى أن فترة بناء سجل الأوامر ستنتهي غدًا الخميس.

وبحسب الإفصاح سيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر.