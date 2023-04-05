أدنوك تسعى لجمع مليار دولار من اكتتاب وحدة الإمداد والخدمات

تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لجمع حوالي مليار دولار من طرح عام أولي لوحدة «أدنوك للإمداد والخدمات» التابعة لها، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة.

وكانت الشركة قد أدرجت “أدنوك للغاز” في سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر الماضي، وعينت الآن البنوك المالية: «هيرميس»، و«كريدي أجريكول»، و«سوسيتيه جنرال»، و«أرقام كابيتال»، وبنك «أبوظبي التجاري»، و«إنترناشيونال سيكيوريتيز»، كمديري اكتتاب مشتركين في الطرح المحتمل.

وتمت إضافة «اتش اس بي سي»، كمنسق عالمي مشترك مع «سيتي غروب» وبنك «أبوظبي الأول» و«جيه بي مورغان تشيس”.

وذكرت المصادر لـ «بلومبيرج» أن «أدنوك للإمداد والخدمات، قد عقدت اجتماعات أولية مع المستثمرين، وتخطط لإطلاق الاكتتاب العام في أقرب وقت ممكن في أيار / مايو المقبل”.

وتعتبر شركة أدنوك للإمداد والخدمات ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، وداعماً رئيسياً لاستراتيجيتها، ومحركاً للنمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، من خلال الاستثمار في الشركات المحلية، ودعم التصنيع المحلي عبر عملياتها.

كما تعد أدنوك للإمداد والخدمات أكبر شركة شحن وخدمات لوجستية متكاملة في المنطقة، وتدعم سلسلة إمداد الطاقة من خلال ثلاث قطاعات أعمال رئيسية: الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة والخدمات البحرية.

ويأتي الاكتتاب المخطط له بعد فترة وجيزة من قيام الشركة بجمع 2.5 مليار دولار من وحدة الغاز، والذي يُعد حالياً أكبر طرح عام أولي في العالم لعام 2023.

وفي تلك العملية باعت شركة «أدنوك» حصة 5% في الشركة تقدر قيمتها بحوالي 50 مليار دولار.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الطرح، كحجم الحصة والجدول الزمني، ولا يزال قيد المناقشة ويمكن أن تطرأ عليه تغييرات.

وتعمل الوحدة، والتي لديها أكثر من 200 سفينة تنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والحاويات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، على توسيع أسطولها لمواكبة الطلب المتزايد من النمو في أعمال التنقيب والإنتاج التابعة للشركة.