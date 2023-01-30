أدنوك تستهدف تقييماً يتجاوز 50 مليار دولار لوحدة الغاز

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين قولهما إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تستهدف تقييماً لا يقل عن 50 مليار دولار لأعمالها للغاز التي من المقرر طرحها هذا الربع، مما يمهد الطريق لواحدة من أكثر عمليات الإدراج ترقباً هذا العام.

وأعلنت الشركة العملاقة في أواخر 2022 دمج ذراعها لمعالجة الغاز ووحدتها للغاز الطبيعي المسال في كيان واحد سيتم إدراجه.

وقال المصدران المطلعان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر لم يعلن بعد، إن أدنوك تستهدف تقييماً لا يقل عن 50 مليار دولار لأدنوك للغاز، لكن المداولات بشأن التقييم لم تُستكمل بعد كما لم تحدد الشركة حتى الآن حجم الطرح.

وأوضحا أن الطرح العام الأولي لأدنوك للغاز قد يتم في وقت قريب ربما في فبراير /شباط.

وإذا ما جاء تقييم أدنوك للغاز عند 50 مليار دولار فما فوق، فإن هذا سيجعل قيمتها تقارن بشكل عام مع مجموعة الطاقة الإيطالية إيني وفاليرو إنرجي الأمريكية للتكرير وأوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية لإنتاج النفط.

وأطلقت شركة «أدنوك» استراتيجية تحول قبل أكثر من أربع سنوات، تضمنت تسييل أصول في إطار خطط أبوظبي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي.

وعلى مدار العامين الماضيين، أدرجت أدنوك شركة بروج للبتروكيماويات، وفرتيجلوب للأسمدة ومنتجات الأمونيا الصديقة للبيئة، وأدنوك للحفر وتعمل على الإعداد لطرح عام أولي لوحدتها للإمداد والخدمات.