فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الإمارات.. ضمن صفقة بملياري دولار، أدنوك تستلم ناقلة نفط جديدة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أدنوك الإمارات

أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات” أنها تسلمت ثالث ناقلة من أربع ناقلات نفط خام تعمل بالوقود المزدوج تتسلمها هذا العام، وفق إفصاح الشركة بسوق أبوظبي يوم الأربعاء.

كانت الشركة خصصت استثمارات تبلغ مليارَي دولار لبناء سفن منخفضة الانبعاثات. ومن المقرر تسلُّم الناقلة الرابعة والأخيرة لهذا العام في الربع الرابع من العام الجاري.

شيّدت شركة “هانوا أوشن” المعروفة باسم “دي إس إم آي” هذه الناقلات في جزيرة جيوجو بكوريا الجنوبية.

صُمّمت الناقلات الجديدة المعروفة باسم “أرزنة” للرحلات الطويلة لشحن النفط، وتبلغ حمولتها القصوى مليونَي برميل.

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