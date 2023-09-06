أدنوك تستثمر في مشروع التقاط الكربون الأكبر في الشرق الأوسط

أعلنت شركة “أدنوك”، أكبر شركة نفط وغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون لمشروع “حبشان” لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكلٍ دائم في تكوينات جيولوجية عميقة. من المتوقع أن يتم استكمال مشروع “حبشان” لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في عام 2026.

ويعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية “أدنوك” الموسعة لإدارة الكربون والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين كافة مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و”أدنوك” في مجال خفض الانبعاثات.

وسيساهم المشروع من خلال استخدام أفضل تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في زيادة قدرة “أدنوك” على التقاط الكربون ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل إزاحة أكثر من 500 ألف سيارة عاملة على البنزين عن الطرقات كل عام.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة “أدنوك”: “بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يعد التقاط الكربون وتخزينه مُمكّناً رئيساً لتحقيق الحياد المناخي العالمي بحلول منتصف القرن الحالي. ويشكل هذا المشروع، أحد المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها “أدنوك” لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات وتحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045″.