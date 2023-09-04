أدنوك تخطط لإنفاق 1.14 مليار دولار شهرياً على إنتاج النفط والغاز (تقرير)

توقعت “غلوبل ويتنس” في تقرير نشرته شبكة “سي ان بي سي” الأميركية أن تنفق شركة أدنوك الإماراتية أكثر من مليار دولار شهريا على الوقود الأحفوري.

وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ أكثر بسبعة أضعاف تقريباً من التزام الشركة بمشاريع إزالة الكربون خلال نفس الإطار الزمني.

لكن أدنوك التي أصبحت في الآونة الأخيرة الأولى بين نظرائها التي تقدم تحقيق هدفها للحياد المناخي إلى عام 2045، تشكك في تحليل غلوبال ويتنس وتقول إن الافتراضات المقدمة غير دقيقة.

ويأتي التقرير قبل قمة المناخ (كوب 28)، حيث من المقرر أن تستضيف دبي المؤتمر السنوي للأمم المتحدة اعتبارا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 12 كانون الأول/ديسمبر.

ونظرا لكونه أحد أهم مؤتمرات المناخ منذ اتفاقية باريس التاريخية لعام 2015، سيشهد مؤتمر كوب 28 اجتماع قادة العالم لمناقشة كيفية التقدم في مكافحة أزمة المناخ.

وقال التقرير إن أدنوك تخطط لإنفاق ما معدله 1.14 مليار دولار شهريا على إنتاج النفط والغاز من الآن وحتى عام 2030 وهو نفس العام الذي تقول فيه الأمم المتحدة إن على العالم خفض الانبعاثات بنسبة 45% لتجنب كارثة عالمية.

387 مليار دولار بحلول 2050

ومن المتوقع أن تستثمر أدنوك 387 مليار دولار في النفط والغاز بحلول عام 2050، وهو العام الذي تقول فيه الأمم المتحدة إن الاقتصاد العالمي بأكمله يجب أن يحقق صافي انبعاثات صفرية.

وقال متحدث باسم أدنوك لشبكة “سي إن بي سي” عبر البريد الإلكتروني: “إن تحليل وافتراضات برنامج أدنوك للنفقات بما يتجاوز خطة العمل الخمسية الحالية للشركة (2023 إلى 2027) هي تخمينات وبالتالي فهي غير صحيحة”.

وأعلنت أدنوك في كانون الثاني/يناير الماضي أنها ستخصص 15 مليار دولار للاستثمار في”حلول منخفضة الكربون” بحلول عام 2030، بما في ذلك الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه والكهرباء.

وتوصلت غلوبال ويتنس إلى توقعاتها من خلال تحليل النفقات الرأسمالية المتوقعة من أدنوك، والنفقات الرأسمالية الاستكشافية والنفقات التشغيلية للفترة من 2023 إلى 2050. التي تم الحصول عليها من قاعدة بيانات أوكوبي ريستاد للطاقة.

تأسست غلوبال ويتنس منذ 30 عاماً، وهي مجموعة تتلقى تمويلا من الجهات المانحة التي تشمل مؤسسة تعزيز المجتمع المفتوح، والتي يدعمها الممول الليبرالي والملياردير جورج سوروس، والمؤسسة الأوروبية للمناخ، ومؤسسة تربيع المناخ.

ضمان أن يكون انتقال الطاقة في خدمة الناس والكوكب

من بين ستة وعود للحملة نشرت العام الماضي، تقول غلوبال ويتنس إنها تسعى إلى “منع صناعة النفط والغاز من تصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال جعلنا نعتمد على الغاز” و”ضمان أن يكون انتقال الطاقة الحالي عادلا ومسؤولا، يخدم الناس والكوكب”.

ولم ترد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على طلب شبكة “سي ان بي سي” للتعليق على التحليل الذي أجرته غلوبال ويتنس.

تهدف اتفاقية باريس إلى الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى “أقل بكثير” من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحد من التدفئة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. بعد عتبة درجة الحرارة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية، يصبح من المرجح أن تؤدي التغييرات الصغيرة إلى تحولات جذرية في نظام دعم الحياة بأكمله على الأرض.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إنه لا يوجد تطوير جديد للنفط أو الغاز أو الفحم يتوافق مع هدف الحد من التدفئة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

أدنوك: الطلب على الطاقة يتزايد

وردا على طلب للتعليق من سي إن بي سي، قال متحدث باسم أدنوك إن الطلب على الطاقة يتزايد مع تزايد عدد سكان العالم وأضاف “تظهر جميع سيناريوهات انتقال الطاقة الحالية، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية، أنه ستكون هناك حاجة إلى مستوى معين من النفط والغاز في المستقبل”.

وتابع “على هذا النحو، من المهم، بالإضافة إلى تسريع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وحلول الطاقة المنخفضة الكربون، أن نعتبر مصادر النفط والغاز الأقل كثافة للكربون وأن نخفض كثافتها بشكل أكبر لتمكين انتقال عادل ومنصف ومنظم ومسؤول للطاقة. هذا هو النهج الذي تتبعه أدنوك”.

وقال المتحدث إن بيانات الانبعاثات الأولية لعام 2022 أكدت أن مجموعة الطاقة واحدة من أقل المنتجين كثافة للكربون في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن الشركة ستسعى إلى تقليل كثافة الكربون بنسبة 25% واستهداف انبعاثات الميثان بالقرب من الصفر بحلول عام 2030. “بينما نخفض انبعاثاتنا، فإننا نكثف أيضا الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وطاقات الكربون الصفرية مثل الهيدروجين لعملائنا”.