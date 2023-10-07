أدنوك تتلقى عروض تعزيز انتاج زاكوم السفلي

تلقت “أدنوك البحرية”، الذراع البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، العطاءات الفنية لمشروع تعزيز إنتاج النفط بسرعة في امتياز زاكوم السفلي البحري للهيدروكربونات في أبوظبي، كما أوردت مجلة “ميد”.

وتقع منطقة زاكوم السفلي على بعد 65 كيلومتراً شمال غرب أبوظبي في مياه الخليج العربي.

وتمتلك أدنوك البحرية حصة أغلبية وقدرها 60% في أصول حقل زاكوم السفلي. ومن بين الشركاء الأجانب كونسورتيوم شركات هندي بقيادة شركة “أو إن جي سي فيديش” ONGC Videsh (10%)، وشركة “إنبيكس” اليابانية (10%)، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (10%)، وشركة إيني الإيطالية (5%)، وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية (5%).

وتعتزم شركة أدنوك البحرية وشركاؤها في امتياز زاكوم السفلي الحفاظ على إنتاج النفط من الحقل عند مستواه الحالي البالغ 450 ألف برميل يومياً حتى عام 2025، ثم زيادة الإنتاج إلى 470 ألف برميل يومياً.

وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال مشروع الإنتاج المبكر لزاكوم السفلي 2 (EPS 2) ومشروع الإنتاج المتقدم (PDP).

وقدم المقاولون عطاءات فنية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مشروع حقل زاكوم السفلي EPS 2/PDP في 11 أيلول / سبتمبر، وفقاً للمصادر.

وقالت مصادر لمجلة “ميد” إن من بين الشركات التي قدمت العطاءات الفنية للمشروع: الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية (الصين)، ماكديرموت (الولايات المتحدة) وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية (الإمارات العربية المتحدة).

وتتولى “أدنوك البحرية” إدارة العديد من أصول النفط والغاز بما في ذلك زاكوم العلوي، وزاكوم السفلي، وأم الشيف، وسطح، وأم الدلخ، وسطح الرزبوت، وأم اللولو. وتمتد عملياتها أيضاً إلى مراكز عمليات النفط في جزيرتي داس وزركوه حيث تعالج النفط الخام، وتخزنه، وتصدره.

وتشكل أحدث مجمعاتها الضخمة في النصر وأم اللولو حقولاً نفطية رقمية مجهزة لتحسين ربحية عملياتها.

وفي عام 2022، حفرت الشركة أطول بئر في العالم في جزيرة أم العنبر الصناعية بعمق 50000 قدم، وهي جزء من مشروع حفر ممتد سمح لنا بفتح مناطق جديدة من خزان زاكوم العملاق دون الحاجة إلى توسيع أو إنشاء بنية تحتية جديدة باستخدام تقنيات الحفر الأفقي بتكاليف منخفضة مع تقليل الآثار البيئية.