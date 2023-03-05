أدنوك تتعاون مع إيني الإيطالية في الطاقة المتجددة

أعلنت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني أنها ستتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة، فيما تعمل حكومة روما الجديدة على إعادة بناء العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إيني التي تسيطر عليها الحكومة إنها ستستكشف مع أدنوك الفرص في مجال الطاقة المتجددة واحتجاز وتخزين الهيدروجين الأزرق والأخضر وثاني أكسيد الكربون.

كما ستعمل الشركتان على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وغاز الميثان، بالإضافة إلى الحرق الروتيني للغاز.

وقالت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية أمس السبت بعد اجتماعها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إنه يمكن الآن أن تشمل مجالات التعاون المستقبلي قطاعات منها الطاقة والدفاع.

وأضافت ميلوني في تصريحات للصحفيين في أبوظبي “أعتقد أن المناقشات… سارت بشكل جيد جدا، ونحن بصدد العودة إلى شراكة استراتيجية. لدى إيطاليا تاريخ من العلاقات القوية جدا مع الإمارات لكن تلك العلاقات واجهت صعوبات كبيرة خلال السنوات الماضية”.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن الجانبين أعلنا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية فضلا عن “مشروع إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ كوب 28 والعمل المناخي، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين أدنوك ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة”.

ووقعت إيطاليا يوم السبت مشروع إعلان نوايا مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، وهو أيضا المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والرئيس المعين لقمة المناخ المقبلة كوب28، والذي تعهد الشهر الماضي بوضع خارطة طريق شاملة ومبتكرة لمواجهة الاحتباس الحراري.

وقالت ميلوني “وجدنا شركاءنا منفتحين للغاية ومهتمين بالأولويات المدرجة في جدول أعمالنا”.