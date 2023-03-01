أدنوك تتصدر العلامات التجارية الإماراتية بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار

تصدّرت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التصنيف الوطني لعام 2023 كأكثر العلامات التجارية قيمةً في دولة الإمارات، بقيمة 14.2 مليار دولار، وبزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، وهذا ما يجعلها أيضاً ثانية أكثر العلامات التجارية قيمة في منطقة الشرق الأوسط بعد «أرامكو» (45.2 مليار دولار)، وأقوى علامة تجارية في قطاع النفط والغاز الطبيعي في المنطقة، مع حصولها على 79.4 نقطة من أصل 100 على المؤشر العام للتصنيف.

بلغت القيمة المجمعة لـ 11 علامة تجارية إماراتية 48.8 مليار دولار (179 مليار درهم)، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة “براند فاينانس”.

وواصلت «أدنوك» توسيع عملياتها في عام 2023، وذلك بشكل أساس عبر عمليات الاستحواذ والشراكات الناجحة، فضلاً عن تعزيز استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وقال أندرو كامبل، المدير العام لمؤسسة «براند فاينانس» الشرق الأوسط تعليقاً على ذلك: «تعد أدنوك نموذجاً يحتذى به في دولة الإمارات في مجال استقطاب رؤوس الأموال العالمية، حيث نمت استثماراتها من خلال شراكاتها الدولية رفيعة المستوى، في حين تتبنى الشركة استراتيجية دولة الإمارات للتحوّل نحو الطاقة المتجددة والوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050».

وحلّت شركة «اتصالات من e&» في المركز الثاني على مستوى دولة الإمارات، إذ ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 4% لتصل إلى 10.5 مليار دولار مما يجعلها أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط بحصولها على 89.1 نقطة من أصل 100. وجاءت «اتصالات» في المركز الرابع أوسطياً من حيث قيمة العلامة التجارية.

ولا تزال طيران الإمارات تحتفظ في المركز الثالث على مستوى الإمارات في قيمة العلامة التجارية، والعلامة التجارية الأعلى قيمة في قطاع الطيران في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 2% لتصل إلى 5.1 مليار دولار، وتبلغ قوة علامتها التجارية 76.9 نقطة.

وأصبح بنك أبوظبي الأول العلامة المصرفية الأعلى قيمة في دولة الإمارات بقيمة 3.9 مليار دولار بارتفاع قدره 19% عن تصنيف العام الماضي، والرابع على مستوى الشرق الأوسط.

وحلّ بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الخامس على مستوى الإمارات، بقيمة بلغت 3.9 مليار دولار، تليه شركة إعمار العقارية في المركز السادس ب 2.7 مليار دولار، وبنك أبوظبي التجاري في المركز السابع ب 2.6 مليار دولار.

وجاءت شركة «دو» في المركز الثامن بقيمة 2.1 مليار دولار، ثم بنك دبي الإسلامي في المركز التاسع ب 1.9 مليار دولار، و«دي بي وورلد» في المركز العاشر ب 1.8 مليار دولار، حيث لا تزال أعلى العلامات التجارية قيمة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر مصرف الشارقة الإسلامي العلامة التجارية الأسرع نمواً في دولة الإمارات مع زيادة كبيرة في قيمته بنسبة 57%، لتصل إلى 163 مليون دولار.