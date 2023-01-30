هل تمثل أداة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي (ChatGPT) خطراً على التعليم؟ ربما أطرح في البداية أول سؤال اعتدنا مناقشته مع ظهور كل جديد في عالم التكنولوجيا، وخاصة ما يمس منها جانب التعليم، لأن هناك دائماً من يخشون على النمطية والتقليدية من التغيير، ليس في عالمنا العربي فقط؛ بل في العالم أجمع، هناك دائماً من يخشون التغيير، على الرغم من أن ظهور أي تقنية جديدة ما هو إلا انعكاس لحجم التطور في الفكر البشري الذي يحاول أن يصنع نماذج تحاكي ذكاؤه وإن لم تصل بعد لمستواه، إذا لماذا الخوف من الجديد؟

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أطلقت شركة (OpenAI) الأمريكية برنامج (ChatGPT) الذي بدأ بسرعة كبيرة يستحوذ على اهتمام الأفراد حول العالم، وهو عبارة عن برنامج يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ويتفاعل مع المستخدم من خلال الحوار والكتابة على الموقع الإلكتروني الخاص به، والبرنامج هو من أحدث نماذج التعلّم الآلي باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلّم المعزز، ويخضع البرنامج لإشراف دقيق للغاية لتطوير اللغة من خلال ردود فعل المستخدمين. وتقول شركة OpenAI على موقعها “لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT وهو يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح الحوار مع ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة والاعتراف بأخطائه ورفض الطلبات غير الملائمة”.

مكامن القوة

وتكمن قوة البرنامج في سرعة استجابته وفهمه للغة المستخدمة في الأسئلة بشكل مثير للإعجاب منتجاً مقالات كاملة بأسلوب جيد للغاية خالية من الأخطاء اللغوية، لكن في نفس الوقت يعجز البرنامج عن بعض الموضوعات المستجدة مثل الأحداث العالمية الأخيرة أو الموضوعات التي لا يوجد بشأنها الكثير من المعلومات، وبالتالي ينتج البرنامج مقالات أو ردود مشوشة في كثير من الأحيان.

الحقيقة أن قوة هذا البرنامج وخاصة على صعيد كتابة النصوص الأكاديمية و أداء الواجبات والامتحانات وإعداد البحوث والتقارير أدت إلى تهافت العديد من طلبة المدارس والجامعات على استخدامه، الأمر الذي مثّل مصدر رعب للكثير من المعلمين والأساتذة ، بل وحتى أن بعض المدارس في العالم بادرت بحظره لديها، اعتقاداً منها أن هذا سيعطل المهارات اللغوية للطلبة ويجعلهم يعتمدون على مصدر آخر ليقوم بمهامهم الدراسية بدلاً عنهم، وهذا البرنامج يتفوق على غيره من برامج الدردشة والبحث الأخرى إذ أن لديه قدرة فائقة وفورية على الاجابة على أسئلة المستخدمين وشرح المفاهيم المعقدة بكلمات بسيطة وانتاج محتوى من الألف الى الياء دون الاقتباس المباشر من مصادر أخرى، مع الاشارة أيضاً الى أنه لايزال في مراحل تجريبية وأن بعض المستخدمين وجدوه متميزاً في بعض الاجابات واعداد البحوث والتقارير.

احتضان بدلا من الرفض

يعد برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT مثله مثل الآلة الحاسبة أو الحاسوب الآلي أو غيرها من الأدوات التي عندما تم طرحها لأول مرة كمنتج تقني حديث مثّلت تحديا للتعليم، حتى أصبحت اليوم جزاءً مهما من منظومته، وهذا البرنامج والذي تستمر الشركة المنتجة له في تطويره ليصل الى النسخة الرابعة قريباً والتي قد تكون نقلة نوعية في استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي، أرى أننا يجب أن ننظر له كأداة من أدوات التعليم، وأن نوجه المعلمين والطلاب الى كيفية استخدامه بشكل فعال بدلاُ من رفضه، واستثماره في منظومتنا التعليمية ومواجهة التحديات الأكاديمية بفرص للتطوير والتحسين، فبدلا من طرح متطلبات تقليدية في المنهاج لكتابة البحوث والواجبات المنزلية لما لا نطور المواد التعليمية من خلال طرح مساقات مثل “تعليم الكتابة باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي ChatGPT”؟

ما أطرحه لا يعني التسليم بصحة كل ما يطرحه هذا البرنامج، ولا أن ننظر له على أنه تعطيل لفكر أو دور الطالب في عملية التعلّم، بل علينا أن نعلم طلابنا على كيفية التعامل معه وتقييم إجاباته بأنفسهم وتحسينها، لأنها مهما تطورت لن تفوق القدرات البشرية، فنحن ندرك أن برامج الذكاء الاصطناعي هي مصنعة من الإنسان ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تجاري الذكاء البشري في الفكر والإبداع، وأن نصوص الذكاء الاصطناعي لا تمثل الواقع، وإنما تمثل اللغة التي تم تغذية الذكاء الاصطناعي بها، هذا هو السبب في أن بعض ما يكتبه ChatGPT سهل القراءة، لكنه قد يكون خاطئ تمامًا في المحتوى الفكري، وهذا هو سبب أهمية التصحيح البشري، وهي عملية تتطلب معرفة حقيقية للمحتوى والعمق الفكري.

بالنسبة لكثير من الخبراء، هناك شيء واحد مؤكد: التكنولوجيا لن تختفي بل التطوير مستمر والهدف متحرك. لا سيما أنChatGPT يعد تحدياً جديداً لطرق التدريس، ولكنه يوفر أيضاً فرصاَ فريدة من نوعها للجامعات والطلاب، لذا فإن السؤال الذي مثّل عنوان مقالي هذا “هل ChatGPT يمثل خطراً على التعليم؟ لم يكن إلا لجذب كل من يعتقد بذلك أو يستفز من يرى خلاف ذلك للتفكير قليلاً في المضمون الذي طرحته، فالتكنولوجيا قادمة وبقوة وعلينا استثمارها والأخذ بيد طلابنا من هذا الجيل نحو “المستقبل الاصطناعي” ليكونوا ليس فقط مستخدمين بل مشاركين في صناعة هذه التكنولوجيا مستقبلاً.

بالمناسبة هذا المقال تم إعداده باستخدام تقنية ChatGPT

بقلم الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الشامسي