by ابراهيم العثمان

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رئيس الدولة ونائبه يشهدان أداء القسم لعدد من الوزراء

رئيس الدولة ونائبه يشهدان أداء القسم لعدد من الوزراء

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أداء القسم لعدد من الوزراء.

by ابراهيم العثمان

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أداء القسم لعدد من الوزراء.

وقال الشيخ محمد ، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شهدت وأخي محمد بن راشد.. أداء القسم لعدد من الوزراء، تمنياتنا لهم التوفيق في مهامهم».

وأكد الشيخ محمد أن «مسيرة التنمية الوطنية بحاجة إلى جهود الجميع لترسيخ منظومة عمل رائدة ومتطورة تخدم أهدافنا المستقبلية».

وقد أدى اليمين خلال مراسم أقيمت اليوم في قصر الوطن في أبوظبي كلٌّ من… عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل المزروعي ، والشيخ سالم بن خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والشباب، ووزيرة دولة وأمين عام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي ، ووزير دولة جبر محمد غانم السويدي.

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