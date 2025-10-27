أخ يدعي على أخيه بسبب 2500 ريال سعودي

أظهرت حلقة من برنامج حواري واجتماعي تبثه القناة السعودية أن مواطناً في المملكة العربية السعودية أقام دعوى قضائية ضد أخيه بسبب 2500 ريال (حوالي 666 دولار).

وضمن برنامج #الشارع_السعودي الذي تبثه القناة الرسمية، قال الضيف لمقدم البرنامج “رأيت من رفع دعوى على أخيه في المحكمة لأجل 2500 ريال، أخوك لو كالط عندك (له حاجة عندك) تحط له ذبيحة بهذه القيمة.. هم نوادر، والغالب من يتنازل وهذه سمة عامة عندنا في المجتمع السعودي أنهم سمحين وتعاملهم مع الاسرة فيه من البذل والكرم.. ولكن يوجد حالات شاذة لا نريد أن نشوفها”.

وأضاف الضيف “قال المحامي للمدعي “علكم تصلحون، فرد على المحامي الصلح انقضى مع عمر بن الخطاب (رض).. ترى هو مو محتاج، يريد كسر خشوم.. العرب تقول إن القوي هو الكريم والقوي هو السمح والقوي هو الحليم والقوي هو الذي يسامح.. أثر ذلك على أبنائه لأن أبنائه قد يعيشون دون أن يكون لهم أبناء عمومة.. لا أقول تنازلوا عن حقوقهم، إنما أطالب بالمكاشفة والملاطفة”.

والشارع السعودي برنامج حواري واجتماعي، يقدمه صلاح الغيدان، وشعاره “كل ما يشغل المواطن السعودي وأخباره ويقع في دائرة اهتماماته ونبض الشارع والحراك التطويري وفقاً لرؤية 2030“.

