. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

أخ يدعي على أخيه بسبب 2500 ريال سعودي

مواطن يدعي على أخيه في المحكمة بسبب مبلغ 2500 ريال!

. .. by . ..
الشارع السعودي يقدمه صلاح الغيدان
برنامج الشارع السعودي

أظهرت حلقة من برنامج حواري واجتماعي تبثه القناة السعودية أن مواطناً في المملكة العربية السعودية أقام دعوى قضائية ضد أخيه بسبب 2500 ريال (حوالي 666 دولار).

وضمن برنامج #الشارع_السعودي الذي تبثه القناة الرسمية، قال الضيف لمقدم البرنامج “رأيت من رفع دعوى على أخيه في المحكمة لأجل 2500 ريال، أخوك لو كالط عندك (له حاجة عندك) تحط له ذبيحة بهذه القيمة.. هم نوادر، والغالب من يتنازل وهذه سمة عامة عندنا في المجتمع السعودي أنهم سمحين وتعاملهم مع الاسرة فيه من البذل والكرم.. ولكن يوجد حالات شاذة لا نريد أن نشوفها”.

وأضاف الضيف “قال المحامي للمدعي “علكم تصلحون، فرد على المحامي الصلح انقضى مع عمر بن الخطاب (رض).. ترى هو مو محتاج، يريد كسر خشوم.. العرب تقول إن القوي هو الكريم والقوي هو السمح والقوي هو الحليم والقوي هو الذي يسامح.. أثر ذلك على أبنائه لأن أبنائه قد يعيشون دون أن يكون لهم أبناء عمومة.. لا أقول تنازلوا عن حقوقهم، إنما أطالب بالمكاشفة والملاطفة”.

والشارع السعودي برنامج حواري واجتماعي، يقدمه صلاح الغيدان، وشعاره “كل ما يشغل المواطن السعودي وأخباره ويقع في دائرة اهتماماته ونبض الشارع والحراك التطويري وفقاً لرؤية 2030“.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا