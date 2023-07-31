مصر.. أخبار هامة لأصحاب البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن بدء صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، عن شهر آب/أغسطس سينطلق الثلاثاء.

ويمكن لحملة البطاقات التموينية الحصول على السلع الأساسية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى مصر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين،ضمن المقررات التموينية.

وكانت وزارة التموين ومجلس الوزراء قد أوضحا رسمياً أن الأخبار المتداولة حول إلغاء بطاقة التموين مغلوطة تماماً، وأكدا أن الأخبار المتداولة حول الموضوع غير صحيحة، وأنه لم يصدر أي قرار بإلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بالكارت الموحد من الجهات المعنية.