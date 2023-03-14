التحذير من أحوال جوية مضطربة في مناطق سعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي مساء أمس الإثنين من حالات الطقس المتقلبة في بعض مناطق المملكة العربية السعودية وهو ما دفع بعض إدارات التعليم إلى الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى دراسة عن بعد.

وسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة، التي شهدتها محافظة محايل في منطقة عسير جنوب غرب المملكة أمس الإثنين في سقوط أعمدة للكهرباء، واقتلاع هناجر، وواجهات محال وأحواش، دون إصابات تُذكر.

واقتلعت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية هناجر وواجهات محال تجارية وتطايرها لتضرب عددًا من خطوط الكهرباء بدت وهي معلقة فوق خطوطها الهوائية؛ ما أدى إلى خروج الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من القرى وأحياء المحافظة.

وأدت الأمطار إلى سقوط أحواش خرسانية دون أي إصابات تُذكر.

وباشرت الجهات المختصة تلك الحوادث، وعملت على استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وانتشرت على مداخل ومخارج المحافظة والقرى والأحياء، لتوعية المارة وتحذيرهم من مخاطر الوجود في الأماكن المكشوفة ومجاري السيول، داعية في الوقت ذاته قائدي المركبات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة والتقيد بالسرعة المحددة في مثل هذه التغيرات المناخية، التي يصاحبها تساقط للصخور والأحجار في الطرقات، ما ينتج عنها حوادث وشل للحركة المرورية يستدعي تحويل حركة السير لمسارات وطرق أخرى.

اعصار عصر اليوم في الهجن كبري عشيرة شمال #الطائف سبب تلفيات والحمد لله مانتج عنها اصابات pic.twitter.com/9pVyln2TpG — سلمان علي بن عالي العتيبيT⛈?? (@SalmanAliOtaibi) March 12, 2023

إعصار الطائف

ضرب إعصار قمعي ضخم، أمس الإثنين، صحراء مدينة الطائف في منطقة مكة المكرمة وهو ما أثار قلق الأهالي بعد وفاة أحد الأشخاص.

وتسبب إعصار الطائف النادر، بحسب وسائل إعلام محلية، في وفاة وافد من الجنسية الباكستانية وإصابة آخر، ولحق الضرر بعدد من المركبات وإحدى الشاحنات الكبيرة، وهدم عدد من الأحواش والمباني واقتلع أعمدة كهربائية في ميدان سباق 7 للهجن.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” أن الإعصار تسبب في وفاة وافد باكستاني سقط عليه جدار إحدى العزب بعدما تعرّض لقطعة زنك طائرة اخترقت بطنه، وكان الوافد قد جاء من بلده قبل يومين ليكتب القدر المحتوم نهايته في هذا الإعصار، فيما أصيب وافد آخر أدخل إلى مستشفى الملك فيصل.

وقال مالك الهجن صالح الكربي، للصحيفة، إن الأعصار لم يستغرق 10 دقائق، حطّم خلالها عددا من العزب منها عزبته بالكامل وأنه شاهد غرف الزنك الأخرى تتطاير مع الإعصار إضافة للحديد وشاحنته التي رفعها الإعصار كالكورة إلى السماء بما لا يقل عن ٥٠ متراً لتسقط مرة أخرى خلف أحد العقوم وقد تضررت بكاملها، وكذلك الغرف والأحواش المحيطة، موضحاً أن الوافد المصاب يعمل لديه وهو يتماثل للشفاء الآن، وقدّر الكربي الخسائر التي تعرّض لها بنحو مليون ريال.

ورصدت الصحيفة أيضاً أضراراً كبيرة شهدها ميدان سباق الـ 7 كيلو بعد اقتلاع عدد كبير من الأعمدة والسياج الحديدي. فيما تضررت نحو 10 عزب لملاك الهجن في الميدان. وكذلك مركبتين.

إعصار قمعي ضخم محمل بالأتربة والغبار يضرب الطائف ويسبب بعض التلفيات.



الحمد لله على سلامتكم يا أهل الطايف pic.twitter.com/TNCQz5AOaT — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 13, 2023

إعصار نادر

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد إن الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية، وبالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها من خلال وسائل التواصل أو الرقم (1987).

وتداول مغردون إعصار الطائف القمعي المرعب في صحراء الطائف، ما بين السماء والأرض، والذي كون حلقة كبيرة من الرمال.

إعصار قمعي ضرب محافظة الطائف وتسبب بموت مقيم

تعليق الدراسة

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران، جنوب غرب المملكة، مساء أمس الإثنين، تعليق الدراسة الحضورية لليوم الثلاثاء، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدراسة ستكون – عن بعد – عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون – عن بعد – عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، شمال غرب المملكة، مساء أمس الإثنين، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد-، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

وأكد حساب “وكالة تعليق الدراسة” السعودي في تويتر، مساء أمس الإثنين، تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء في كل من:تبوك، وعسير، ونجران، والخرج، وبيشة، والدلم، ورجال ألمع، والقنفذة، وبلقرن، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والنماص، وجامعة الملك خالد في أبها، وجامعة نجران.

وتم تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء أيضاً في مدارس فيفا والداير والعيدابي وهروب والريث والدرب، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم إضافة لمدارس قطاع مركز الفطيحة من مكتب تعليم بيش.