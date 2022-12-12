أحمد فؤاد نجم: قصة ابن “بهية” الذي مازالت كلماته حية

في مثل هذا الشهر من عام 2013، رحل الفاجومي الشاعر المبدع العبقري أحمد فؤاد نجم ليخلف وراءه ثروة شعرية وأجيالا كان ومازال وسيظل ملهمها بكلماته التي تمس القلوب.

حياة حافلة

عاش أحمد فؤاد نجم حياة حافلة:

ففي ٢٠ مايو/آيار من عام ١٩٢٩ ولد لأم فلاحة أمية هي هانم مرسى نجم وأب يعمل ضابط شرطة هو أحمد عزت نجم وكان ضمن سبعة عشر ابن لم يتبق منهم سوى خمسة.

التحق في طفولته بكتاب القرية كعادة أهل القرى في ذلك الزمن. وأدت وفاة والده إلى انتقاله إلى بيت خاله حسين بالزقازيق حيث التحق بملجأ أيتام 1936 – و الذى قابل فيه عبد الحليم حافظ- ليخرج منه عام 1945 و عمره 17 سنة بعد ذلك عاد لقريته للعمل راعيا للبهائم ثم انتقل للقاهرة عند شقيقه إلا أنه طرده بعد ذلك ليعود إلى قريته.

بعدها بسنوات عمل بأحد المعسكرات الإنجليزية، وساعد الفدائيين في عملياتهم وبعد إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية دعت الحركة الوطنية العاملين بالمعسكرات الإنجليزية إلى تركها فاستجاب نجم للدعوة وعينته حكومة الوفد كعامل بورش النقل الميكانيكي..

وفي تلك الفترة قام بعض المسؤولين بسرقة المعدات من الورشة وعندما اعترضهم اتهموه بجريمة تزوير استمارات شراء مما أدى إلى الحكم عليه بثلاث سنوات سجن.

وفي السنة الأخيرة له في السجن اشترك في مسابقة الكتاب الأول التى ينظمها المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون وفاز بالجائزة وبعدها صدر الديوان الأول له من شعر العامية المصرية “صور من الحياة والسجن” وكتبت له المقدمة سهير القلماوي ليشتهر و هو في السجن.

وبعد خروجه من السجن عين موظفا بمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية وأصبح أحد شعراء الإذاعة المصرية

أقام في غرفة على سطح أحد البيوت في حي بولاق الدكرور بعد ذلك تعرف على الشيخ إمام في حارة خوش قدم (معناها بالتركية قدم الخير) أو حوش آدم بالعامية ليقرر أن يسكن معه ويرتبط به حتى أصبحا ثنائيا معروفا.

وأصبحت الحارة ملتقى المثقفين ومن أهم أشعار أحمد فؤاد نجم قصيدته بقرة حاحا وكتابته عن جيفارا رمز الثورة في القرن العشرين وهي قصيدة “جيفارا مات” وغيرها الكثير.

وفي سنواته الأخيرة وقف بقوة إلي جانب الثورة

ماذا قالوا عنه؟

الكثيرون تحدثوا عن نجم، ومن أبرزهم:

الشاعر الفرنسي لويس أراجون الذي قال عنه: إن فيه قوة تسقط الأسوار

أسماه الدكتور علي الراعي “الشاعر البندقية”

في حين قال عنه الرئيس الراحل أنور السادات: “الشاعر البذيء”

ابن بهية

رحل نجم ولكن مازالت كلمات الراحل المعجون بطين مصر حية تنبض بحبها: مصر يا أمة يا بهية يا أم الطرحة وجلابية.. الزمن شاب وانت شابة وهو رايح وانت جايه.. جايه فوق الصعب ماشية واحتمالك هو هو وابتسامتك هي هي يا بهية..