قالت وكالة الأنباء الكويتية صباح اليوم الأحد إن أمير الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمراً أميرياً صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدةhttps://t.co/wAlPIvCOHD#كونا #الكويت pic.twitter.com/VO8gkBRotn — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 5, 2023

من هو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؟

نشرت وكالة الأنباء الكويتية، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، السيرة الذاتية للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، موضحة أنه ولد في الكويت عام 1956 ميلادي وهو نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

حصل الشيخ أحمد نواف الصباح على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.

وشغل الشيخ أحمد النواف منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية الكويتية ثم منصب الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة ذاتها.

وتم تعيينه عقب تقاعده من وزارة الداخلية الكويتية في منصب محافظ محافظة حولي وتقلد عديد من المناصب القيادية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 صدر أمر أميري بتولي الفريق أول الشيخ أحمد النواف منصب نائب رئيس الحرس الوطني في الكويت بدرجة وزير.

وفي شهر مارس/آذار 2022، صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول الشيخ أحمد نواف الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية في الحكومة الكويتية.

يوم 24 يوليو/تموز 2022، صدر أمر أميري بتعيين الفريق أول الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

ويوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفع كتاب استقالة الحكومة الكويتية إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.