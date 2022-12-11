أحمد الشيخ هداف الدوري المصري لكرة القدم…أزمات شخصية لم تثن لاعب غزل المحلة عن صدارة الهدافين

تصدر أحمد الشيخ لاعب فريق غزل المحلة بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم قائمة هدافي المسابقة بخمسة أهداف من سبع مباريات، يليه رفيق كابو لاعب إنبي الذي أحرز ثلاثة أهداف ثم أحمد فتوح لاعب الزمالك في المركز الثالث بهدفين.

سجل الشيخ هدفا في الفوز على الاتحاد السكندرى، وفي تعادل فريقه أمام المقاولون العرب، كما سجل في الانتصار على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد، فضلا عن هدف الفوز على أسوان.

يقابل غزل المحلة نادي الداخلية في مباراة الجولة السابعة بالدوري يوم الأحد.

يتصدر النادي الأهلي جدول الترتيب حاليا برصيد 15 نقطة يليه نادي فيوتشر برصيد 13 نقطة ثم الزمالك وبيراميدز بالمركزين الثالث والرابع بإحدى عشرة نقطة.

بين الزمالك وطنطا والاتحاد السكندري

بدأ الشيخ البالغ من العمر 32 عاما مسيرته في عالم الكرة بفريق الناشئين في نادي الزمالك، وشارك بالفريق لموسمين تحت قيادة مجدي السيد وعفت نصار ومؤمن سليمان.

رحل اللاعب عن الزمالك في عمر السادسة عشرة منضما إلى طنطا ليصعد هناك إلى الفريق الأول بعد موسم واحد في قطاع الناشئين.

بعد صعود طنطا إلى الدوري الممتاز وقع أحمد الشيخ للنادي المصري الذي كان يرأسه ياسر يحيى لكن الصفقة لم تكتمل.

تمسكت إدارة طنطا بأحمد الشيخ ورفضت رحيله إلى المصري، وبعد فترة انتقل اللاعب إلى الاتحاد السكندري بعد انتهاء عقده في صفقة انتقال حر.

أمضى الشيخ موسما واحدا بالاتحاد السكندري تحت قيادة المدرب مختار مختار شارك خلاله في 23 مباراة.

انتقل بعد ذلك إلى طلائع الجيش لموسم واحد ثم إلى حرس الحدود وبعده إلى نادي مصر “زد حاليا” لمدة موسم.

انضم أحمد الشيخ إلى غزل المحلة في نوفمبر 2020 تحت قيادة خالد عيد بعد الصعود إلى الدوري الممتاز، وسجل ستة أهداف في موسمه الأول، وصنع ثلاثة أهداف في الموسم الثاني.

مصاعب شخصية

واجه أحمد الشيخ أزمات عديدة في حياته الخاصة خلال الفترة التي شهدت انتقاله بين العديد من الأندية الأمر الذي أثر على أدائه.

فقد الشيخ والده بعد انتقاله للاتحاد السكندري في عام 2017، وبعد أقل من ثلاثة أشهر فقد زوجته خلال الحمل. وفقد أيضا ابنه بعد زواجه الثاني.

قال اللاعب معلقا على هذه الظروف إنها تسببت في ضعف تركيزه خاصة خلال لعبه بقميص الاتحاد.

أوضح قائلا “مررت بالعديد من الظروف الصعبة التي بدأت منذ 2016 وآخرها وفاة ابني قبل عام. أنا مؤمن بقضاء الله والحمد لله أصبحت هداف الدوري في الوقت الحالي”.

“أتمنى الاستمرار على ذلك قدر الإمكان. أبلغ من العمر 32 عاما الآن، وأحلم باللعب مع منتخب مصر”.

الكرات الثابتة

يلعب الشيخ حاليا في موسمه الثالث مع غزل المحلة ويمتاز بإجادته الكرات الثابتة ويقول عن نجاحه يعود “إلى توفيق الله والموهبة والتدريب المستمر، والثقة التي منحها المدرب اليوناني بابا فاسيليو له لتسديد الركلات الحرة”.



ويحلم أحمد الشيخ بحصد لقب هداف الدوري الممتاز هذا الموسم لكنه يقر بأن ذلك يحتاج إلى جهد كبير، كما يطمح في الانضمام إلى منتخب مصر على خطى عدد من النجوم الذين انضموا رغم تقدمهم في السن.