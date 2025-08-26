أحمد الشرع، سيكون أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ العام 1967

يشارك الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، الشهر المقبل «على أن يلقي كلمة أمامها»، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية وكالة «فرانس برس»، وسيكون بذلك أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ العام 1967، وأول رئيس يشارك في أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى، الذي يُعقد بين 22 و30 أيلول سبتمبر، وفقاً للمسؤول. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت أول أمس إزالة “لوائح العقوبات السورية” من السجل الفيدرالي، بعد قرار رئاسي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت أساساً لتلك العقوبات منذ 2004، ما يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا. وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن الخطوة تأتي استجابة للأمر التنفيذي الجديد رقم 14312 الصادر في 30 يونيو الماضي، والذي أنهى رسمياً حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 11 مايو 2004، بموجب الأمر التنفيذي 13338.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا