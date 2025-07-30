أحد أضخم الزلازل بشدة 8.8 يضرب منطقة بالمحيط الهادئ

وقع أحد أقوى الزلازل أمس وكان بقوة 8.8 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا في 29 يوليو/تموز، مما أدى إلى حدوث تسونامي بأمواج يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار ضربت سيفيرو-كوريلسك، وتسببت الأمواج في غمر الميناء وإتلاف القوارب والمباني والبنية التحتية بحسب وزارة الطوارئ الروسية أمس الأربعاء، وذكرت الوزارة أنّ أمواج مد عال «تسونامي» ناجمة عن زلزال ضخم وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وأنه صدرت أوامر بإجلاء السكان؛ ووقعت إصابات طفيفة جراء الهلع الناجم عن الزلزال، ولم تُبلغ عن وفيات. و أكد مركز الأبحاث الجيولوجية الأمريكي (USGS) وقوع الزلزال نتيجة صدع عكسي ضحل. وأوضح المركز أنه في موقع هذا الزلزال، تتحرك صفيحة المحيط الهادئ غربًا-شمال غربًا بالنسبة لصفيحة أمريكا الشمالية بسرعة حوالي 77 ملم/سنة. يقع مركز الزلزال الذي وقع أمس على بُعد 45 كيلومترًا جنوب شرق مركز زلزال كامتشاتكا عام 1952، وكان بقوة 9.0 درجة على مقياس ريختر، والذي تسبب في تسونامي مدمر امتد إلى المحيط الهادئ.

وأظهرت لقطات فيديو جنوح حيتان على شواطئ اليابان بعد التسونامي.

JUST IN: At least 4 whales have washed up along the coast of Japan, hours after 8.8 earthquake pic.twitter.com/t9siMZDHFS — BNO News Live (@BNODesk) July 30, 2025