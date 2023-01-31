تتحدث الدكتورة إيمان صديق، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، عن أبرز التوجهات في علاجات التجميل، وتلفت إلى أبرز توجهات علاج الجلد والتجميل الأحدث والتي تعتمد على الحلول التي تتنوع بين العلاجات الطبيعية المستدامة التي ترتبط بجوانب عديدة، والعلاج بالخلايا الجذعية ضمن قائمة الخيارات في استعادة شباب البشرة والمساعدة على استرداد عافية الوجه، وأسباب شيخوخة البشرة المبكرة، من هي الفئات الأكثر عرضها سواء كانت النساء ام الرجال أكثر معاناة منها، وسبل وكيفية الوقاية منها، وكيفية العلاج. وعلاجات بالكولاجين، واستخدام الفيتامينات في تجديد البشرة والوجه.

الدكتورة إيمان صديق، حائزة على ماجستير الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، وتشغل منصب نائب بهيئة التخصصات الطبية السعودية، وتتمتع بخبرة ١٧ عاماً في مجال التجميل، وحائزة على الدبلوم الأمريكي للتجميل.

من الذي يتعرض للشيخوخة أولاً؟

تقول الدكتورة إيمان إن النساء يتعرضن للشيخوخة مبكراً لأن العامل الهرموني لديهن أقوى، ولكن الرجال الذين يدخنون بشراهة وطبيعة عملهم فيها تعرض لأشعة الشمس أو الحرارة أو الإضاءات هؤلاء يتعرضون أيضاً، أي أن النساء هن أكثر في جميع الأحوال والوقاية منها عن طريق استعمال الكريمات والعناية الخاصة بكل بشرة، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، وتناول الغذاء الصحي، والاكثار من شرب الماء، وأكل الفواكه، واستعمال واقي شمسي باستمرار وكل هذه الأمور مهمة للوقاية من الشيخوخة المبكرة.

وأضافت “إن حصلت التجاعيد يمكن معالجتها من خلال الإبر (الفيلر والبوتكس) وتقشير سنوي للبشرية ويمكن استخدام أجهزة المايكرونيد البريكيويفرنسي والأوزيتيرا وهي تقنية أمريكية لشد الوجه بدون جراحة (ليزر) يعتمد على الموجوات فوق الصوتية، وممكن اللجوء إلى شد الوجه بالخيوط في حال كان الترهل كبيراً في الوجه”.

أحدث صيحة لعلاج الشيخوخة

أوضحت الدكتورة إيمان أن أحدث صيحة في معالجة الشيخوخة هي عن طريق إبر تحفيز الكولجين وعلى رأسها إبرة السكالبترا وهي أحدث علاج موجود في الخليج بشكل عام وهي إبر تحفز الكوليجين وتنحقن في طبقات محددة في الجلد، ولو استمرينا عليها ممكن بعد فترة نحقن فلر وبوتكس بشكل مكثف وستغنينا في حال بدأنا باستخدامها في الأعمار الصغيرة.

الثورة الثانية

الثورة الثانية في عالم التجميل هي حقن محفزات النمو أو محفزات الخلايا الجذعية وهذه الإبر تساعد كثيراً على استرداد عافية البشرة وترميم طبقات الجلد من الأدمة وغيرها من طبقات الجلد الثلاث.

وأضافت “ومع العمر نحن نفقد من الأنسجة الضامة من هذه الطبقات فيبدأ الجلد بالترهل وبعض الإجراءات حالياً تعوض جزء من الأنسجة الضامة التي تفقد وبالتالي تساعد على تحديث الكولاجين بشكل كبير جداً، فإبر محفزات النمو أو إبر محفزات الخلايا الجذعية هي الطفرة في معالجة البشرة من الشيخوخة مبكراً”.