أجهزة حكومية سعودية تتفاعل 100% مع البرنامج الإعلامي الموحد

تصدرت 9 أجهزة حكومية تقريـر النصف الثاني من عام 2022 لقياس تفاعل الأجهزة الحكوميـة مـع البرنامـج الإعلامـي المـوحد (GRID) في مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام.

وحافظت 4 أجهزة حكومية على تفاعلها الكامل بنسبة 100% منذ النصف الأول من عام 2022، وهي كل مـن وزارتي الداخليـة والتجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

"ما لمسناه من أثر كان هو دافعنا الأكبر للصدارة للمرة السادسة"؛ #منشآت تروي تجربة تفوقها في تقرير قياس تفاعل الأجهزة الحكومية مع البرنامج الإعلامي الموحد GRID. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/PcCYNAGauU — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 5, 2023



وارتفعت نسبة تفاعل 5 أجهزة حكومية إلى 100% مقارنة بنسبة تفاعلها في النصف الأول من عام 2022، وهي كل من وزارتي العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

9 أجهزة حكومية تتصدر تقرير النصف الثاني من عام 2022؛ من حيث التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحد GRID. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/MrgQkxBuku — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 5, 2023



ويأتي التقرير السنوي على إصدارين، يوثقان أسبوعيّاً جهود الأجهزة الحكومية في توحيد رسالتها الإعلامية وتحسين جودة منتجاتها، ويعززان المشاركة والتفاعل فيما بينها.

ويعد البرنامج الإعلامي الموحد إحدى المبادرات التي أطلقها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعـلام عـام 2018، بهدف رفع مستوى كفاءة الأداء الإعلامي في الأجهزة الحكومية، وتوحيد رسائلها الإعلامية، وتعظيم جهودها المختلفة عبر خدمات متعددة يقدمها البرنامج، بتنسيق فعال للعمل الإعلامي المشترك، باعتباره حلقة وصل تربط أكثر من 180 جهازاً حكوميّاً.