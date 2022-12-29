أثرياء العالم: تعرف على اللبناني رودولف سعادة الذي ربح نحو 11 مليار دولار في 2022

شارف العام 2022 على الانتهاء مع بقاء ساعات قليلة تفصلنا على توديعه. وقد شهدت هذه السنة الكثير من الأحداث التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية حول العالم ما سبب خسائر كبيرة لأغلب أصحاب الثروات.

وعلى العكس من ذلك، هناك من ازدادت ثروته وأرباح أعماله، ومن بينهم الملياردير الفرنسي – اللبناني رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “CMA CGM” الذي أضاف لثروته 10.9 مليار دولار خلال 2022، لتصبح 16.9 مليار دولار، وليرتقي إلى المركز 88 في قائمة أثرى أثرياء العالم، وفقاً لمؤشر “بلومبيرغ”.

ووفقاً للمؤشر الذي يرصد حركة أموال أصحاب المليارات حول العالم، فإن الهندي غوتام أداني احتل صدارة أكبر المستفيدين من عام 2022، بعدما أضاف إلى ثروته 42.2 مليار دولار لتصبح 119 ملياراً، ويرتقي إلى المركز الثالث في لائحة الأكثر ثراءً.

ترتيب الأكثر ربحاً خلال 2022:

غوتام أداني: 42.2 مليار دولار

جيف ياس: 29 مليار دولار

رودولف سعادة: 10.9 مليارات دولار

آلان فيرزيمير: 10.6 مليارات دولار

جيرار فيرزيمير: 10.6 مليارات دولار

ترتيب الأكثر خسارة خلال 2022:

إيلون ماسك: 138 مليار دولار

جيف بيزوس: 86.6 مليار دولار

تشانغبينغ زاو: 84.3 مليار دولار

مارك زوكيربرغ: 81.5 مليار دولار

لاري بايج: 47.2 مليار دولار

من هو الملياردير اللبناني رودولف سعادة؟

يبلغ من العمر 51 عاماً

حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة كونكورديا في مونتريال

رئيس مجلس إدارة مجموعة لشركة CMA CGM، وهي شركة فرنسية لنقل الحاويات والشحن، وهي ثالث أكبر شركة في العالم في هذا المجال.

ينحدر من عائلة اتخذت من الأعمال البحرية والشحن البحري والتخزين في حاويات المرافئ عملاً لها، منذ انتقال والده جاك سعادة إلى مرسيليا.

ورث مع إخوته عن أبيه أسطولاً بحرياً يتجاوز حجمه 414 سفينة

تجوب تلك السفن في 400 ميناء حول القارّات الخمس

وصلت إيرادات الشركة عام 2018 قرابة 23 مليار دولار

لديه اهتمامات بالبيئة

مقرّب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

وقّعت مجموعته “CMA CGM” في آب/اغسطس عام 2019 على ميثاق SAILS الذي بدأته الوزارة الفرنسية للتضامن والبيئة الانتقالية، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي وفي قصر الإليزيه، كشركة رائدة في حماية البيئة.