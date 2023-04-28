الملياردير البريطاني نيك كاندي : أثرياء العالم يريدون رفاهية دبي لا جرائم لندن

قال عملاق العقارات الملياردير البريطاني نيك كاندي Nick Candy أن العواصم الغربية على غرار لندن تعاني من فقدان جاذبيتها بالنسبة لأصحاب الثروات الطائلة، واشار إلى أن نخبة أثرياء العالم يريدون رفاهية دبي لا جرائم لندن.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، قال رجل الأعمال الشهير، وهو مطور المشروع العقاري وان هايد بارك One Hyde Park في لندن الذي يضم منازل لعدد من أثرياء العالم، أن المشترين من نخبة الأغنياء ضاقوا ذرعاً بمدينة لندن وبالجرائم التي تشهدها وبما تعاني منه المدن الغربية من خسائر في القيمة.

وأشار إلى أن فائقي الثراء في العالم بدأوا بالتوجه إلى أماكن أخرى على غرار الإمارات، متوقعاً أن يحطم مشروعه الجديد في دبي الأرقام القياسية التي سجلها مشروعه في لندن من حيث الأسعار وهو المشروع الذي ساهم في شهرته عالمياً.

وأكد كاندي أنه يعتبر دبي كإحدى عواصم العالم الجديدة مشيراً إلى أنها تستقطب رؤوس أموال أكثر من أي وقت مضى.

ورداً على سؤال حول تدفق الروس إلى دبي أجاب كاندي :”دبي لا تجذب الأموال الروسية فحسب، هناك رؤوس أموال من أوروبا الشرقية والغربية والهند تتدفق إلى الإمارة، وقد لا تجد أعداداً كبيرة جداً من الأمريكان في دبي فقط بسبب البعد الجغرافي”.

وأشار إلى تميز دبي والإمارات بنمط حياة رائع وبيئة ممتازة للعائلة موضحاً أنها طورت مجالات التعليم والرعاية الطبية بشكل جذري خلال العقد الماضي مع بنية تحتية مذهلة، وأضاف :”إنني معجب بدولة الإمارات ودبي وأبوظبي”.

وكان نيك كاندي قد أعلن في وقت سابق أن شركته “كاندي كابيتال” Candy Capital دخلت في شراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لتطوير مشروع عقاري فائق الفخامة في دبي، على أن يتم الكشف عن باقي التفاصيل في وقت لاحق خلال العام الجاري.

وسيضم المشروع الفاخر في دبي مساحات سكنية وتجارية، وقد تم تعيين شركة “كيلا ديزاين” لقيادة تطوير التصميم الهندسية للمشروع نظراً لخبرتها في تصميم عدد من الأيقونات المعمارية في المدينة على غرار متحف المستقبل.

ويقع المشروع ضمن حي “ون سنترال” في مركز دبي التجاري العالمي، وسيضم أبراجاً مطلة على شارع الشيخ زايد إلى جانب أبراج الإمارات وبرج مركز دبي التجاري العالمي ومتحف المستقبل.

وتدير شركة كاندي كابيتال باعتبارها شركة عائلية يملكها عملاق العقارات نيك كاندي مشاريع في العقارات والتصميم الداخلي والاعلام الرقمي وغيرها، وسيكون مشروعه الجديد في دبي أول استثمار له في دبي.