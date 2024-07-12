في ظاهرة تؤشر لاتساع دائرة ضحايا الهوس بالخلود والعيش لمئات السنين، زعمت بلومبرغ أنه هناك إقبال من أثرياء على تأسيس صناديق ائتمانية لمئات السنين طمعا بمد أعمارهم بالتجميد حتى يتم ابتكار حل طبي لإنعاشهم بعد مئات السنين!

ويلفت التقرير إلى أن جعل الثروة خالدة اسهل من التوصل لإنجاز طبي بإعادة الحياة لأشخاص تم تجميدهم قبيل الوفاة، ويكسب محامو التركات من إنشاء صناديق تهدف إلى تمديد حفظ الثروة حتى يتمكن الأشخاص الذين يتم حفظهم بالتبريد من إحيائهم، حتى لو كان ذلك بعد مئات السنين ويتزايد نشاط هذه المؤسسات وعقدها لمؤتمرت للترويج لهذه المزاعم. ولا يشير تقرير بلومبرغ إلى أن علم التجميد هو خزعبلات طبية لا أساس لها من الصحة ويُنظر إلى ممارساتها بأنها دجل. ولا يمكن البدء في إجراءات التجميد إلا بعد وفاة “المريض” سريريًا وقانونيًا. ويجب أن تبدأ إجراءات التجميد في غضون دقائق من الوفاة.

تعتبر صناديق الإحياء هذه مجالًا ناشئًا من القانون يستند فيه على افتراضات هائلة ويعتمد على حيل قانونية إزاء الضرائب والالتفاف على قوانين الولايات المتحدة الأمريكية. وتقيد قوانين العديد من الولايات عمر الصناديق الاستئمانية بـ 90 إلى 100 عام. لكن بعض الولايات ألغت أو مددت تلك المدة للتنافس على ضريبة الدخل الاستثماري من الصناديق المديدة الأجل، كما قال جورج بيروب، المستشار القانوني الأول للصناديق الدائمة في جرين ليف تراست Greenleaf Trust.

تسمح ولاية أريزونا، حيث يعيش هاوس، الآن للصناديق الدائمة بالاستمرار لمدة 500 عام. في فلوريدا، تبلغ المدة 1000 عام.

ورغم كل الشكوك والتساؤلات يتم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية كافية لجذب الزبائن من المسنين، مارك هاوس، محامي التركات الذي يعمل مع مؤسسة ألكور لتمديد الحياة ومقرها سكوتسديل بولاية أريزونا، وهي واحدة من أكبر مرافق التجميد في العالم والتي تضم 1400 عضو وحوالي 230 شخصًا مجمدين بالفعل، يلفت بالقول: “لقد انتقلت فكرة التجميد من اعتبارها ضربا من الجنون إلى النظر إليها كمجرد فكرة غريبة، والآن بعد أن أصبحت غريبة، أصبح من المألوف أن نهتم بها”.

يخطط حوالي 5500 شخص لحفظ جثثهم بالتبريد. ويقدر هاوس أنه عمل مع حوالي 100 شخص من هذا النوع، وهناك من ينتظر فرصة الانضمام إلى حوالي 500 شخص مجمدين بالفعل تبدو وكأنها حلم سيتحقق.

وبالطبع تثير هذه الممارسات الكثير من المعضلات القانونية والأخلاقية لكن المؤكد أن محامو التركات وشركات التجميد سيحققون مكاسب هائلة من هذه الفئة من الأثرياء.

فالواقع مختلف تمام إزاء حالات عديدة لم تؤتمن فيها كبرى الشركات الطبية على أبسط عمليات الحفظ كما جرى مع شركة كوردلايف أكبر شبكة بنوك لتخزين الخلايا الجذعية في آسيا، تلف الآلاف مما تخزنه من عينات الحبل السري للأطفال بسبب التعامل غير السليم وسوء التخزين أحيانا وانقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة في أحيان أخرى.